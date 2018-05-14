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Впервые в истории женщина возглавит церковь

Главой Англиканской церкви Канады впервые в истории станет женщина.


Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает CBC News.

Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) станет архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Помимо нового поста, женщина продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер (Британская Колумбия).

«Все, что я могу сказать о том, что я - первая женщина-митрополит Англиканской церкви - я благодарна Богу за такую возможность», - сказала она.

Скелтон выросла на юге США в семье адвокатов. Ранее она работала управляющим торговой маркой в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.

Женщина в священническом сане - спорная тема для англиканцев. Впервые в сан викария в Англиканской церкви в Лондоне была возведена женщина в 1994 году. В 2012 году Генеральный Синод Англиканской церкви Великобритании вынес на обсуждение ряд вопросов о женщинах-епископах, в частности, как именно они будут рукополагаться, и что будет предложено англиканам, которые выступают против такого решения, писала The Telegraph.


14:21 14/05/2018






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