Ольга Жукова. Фото с ее страницы в Instagram.





В Москве таксист избил белорусскую певицу, "Мисс грудь Беларуси" Ольгу Жукову за отказ от интима. По ее словам, произошло это во время ее возвращения домой со своего концерта в Таганском районе. Таксист остановил автомобиль, вытащил белоруску и попытался ее изнасиловать. Она оказала сопротивление. Мужчина избивал ее ногами, ударил в лицо ("Я была вся в крови", — позже сказала певица). У Ольги Жуковой сломан нос. Она написала заявление в полицию, сообщает Еврорадио.





Известно, что Жукова — солистка Белорусской государственной филармонии, неудачно участвовала в национальном отборе на "Евровидение".



