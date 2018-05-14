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В Москве таксист избил "Мисс грудь Беларуси" за отказ от интима

Как информирует российский "Пятый канал", о случившемся рассказала сама потерпевшая.

Ольга Жукова. Фото с ее страницы в Instagram.

В Москве таксист избил белорусскую певицу, "Мисс грудь Беларуси" Ольгу Жукову за отказ от интима.  По ее словам, произошло это во время ее возвращения домой со своего концерта в Таганском районе. Таксист остановил автомобиль, вытащил белоруску и попытался ее изнасиловать. Она оказала сопротивление. Мужчина избивал ее ногами, ударил в лицо ("Я была вся в крови", — позже сказала певица). У Ольги Жуковой сломан нос. Она написала заявление в полицию, сообщает Еврорадио.

Известно, что Жукова — солистка Белорусской государственной филармонии, неудачно участвовала в национальном отборе на "Евровидение".



13:58 14/05/2018






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