Школьник покончил жизнь самоубийством в Гомельской области

Он учился в 11 классе школы, которая находилась в соседней деревне Бывальки.





Произошла трагедия в ночь на 9 мая. Точные причины неизвестны. На своей странице парень оставил статус: «Прощайте. С вами хорошо, но одному будет лучше»





В школе происшествие не комментируют. По информации некоторых СМИ, вину за трагедию хотели возложить на администрацию школы и учителей, но директор Владимир Колос эту информацию отрицает.











