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Школьник покончил жизнь самоубийством в Гомельской области

В деревне Севки Лоевского района Гомельской области покончил с собой молодой человек.

 Он учился в 11 классе школы, которая находилась в соседней деревне Бывальки.

Произошла трагедия в ночь на 9 мая. Точные причины неизвестны. На своей странице парень оставил статус: «Прощайте. С вами хорошо, но одному будет лучше»

В школе происшествие не комментируют. По информации некоторых СМИ, вину за трагедию хотели возложить на администрацию школы и учителей, но директор Владимир Колос эту информацию отрицает.


«Все нормально, уже разобрались», — сообщил директор школы «Нашей Ниве».


13:53 14/05/2018






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