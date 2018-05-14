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Прокуроры провели анонимное анкетирование солдат

По итогам проверки прокуратура Минска внесла представление в 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, где потребовала устранить нарушения законодательства.



Прокуратура Минска потребовала усилить работу по профилактике неуставных отношений в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, сообщили в Генпрокуратуре.

Данное требование было принято по итогам прокурорской проверки того, как налажена работа по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка среди военнослужащих бригады.

"Было установлено, что компетентные офицеры не проводили профилактические мероприятия среди личного состава", — сообщили Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.

По словам прокуроров, за три первых месяца 2018 года было совершено 5 грубых дисциплинарных проступков, за такой же период прошлого года — 3.

Прокуроры в рамках проверки провели собственное анонимное анкетирование военнослужащих срочной военной службы из воинских частей и подразделений бригады, отметили в надзорном ведомстве.


Ряд военнослужащих 339-го отдельного механизированного батальона, ремонтно-восстановительного батальона и разведывательного батальона сообщили о наличии в подразделениях нарушений.

По итогам проверки прокуратура Минска внесла представление в 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, в которой потребовала устранить нарушения законодательства о предупреждении правонарушений и обеспечении безопасности военной службы, назначать служебные расследования при выявлении фактов неуставных взаимоотношений, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.


13:26 14/05/2018






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