Прокуроры провели анонимное анкетирование солдат









Прокуратура Минска потребовала усилить работу по профилактике неуставных отношений в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, сообщили в Генпрокуратуре.





Данное требование было принято по итогам прокурорской проверки того, как налажена работа по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка среди военнослужащих бригады.





"Было установлено, что компетентные офицеры не проводили профилактические мероприятия среди личного состава", — сообщили Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.





По словам прокуроров, за три первых месяца 2018 года было совершено 5 грубых дисциплинарных проступков, за такой же период прошлого года — 3.





Прокуроры в рамках проверки провели собственное анонимное анкетирование военнослужащих срочной военной службы из воинских частей и подразделений бригады, отметили в надзорном ведомстве.









Ряд военнослужащих 339-го отдельного механизированного батальона, ремонтно-восстановительного батальона и разведывательного батальона сообщили о наличии в подразделениях нарушений.





По итогам проверки прокуратура Минска внесла представление в 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, в которой потребовала устранить нарушения законодательства о предупреждении правонарушений и обеспечении безопасности военной службы, назначать служебные расследования при выявлении фактов неуставных взаимоотношений, привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.



