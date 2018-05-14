Минздрав разработал регламент посещения мам в роддомах

Об этом сегодня рассказала журналистам Юлия Савочкина, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, цитирует t ut.by





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Напомним, ранее Минздрав решил разрешить родственникам посещать палаты в роддомах. После этого в обществе возникла дискуссия о том, нужно ли это и какими должны быть условия для того, чтобы идею реализовать.





Юлия Савочкина сообщила, что уже разработан регламент посещения родными мам в роддомах.





— Он находится на согласовании у нас в министерстве, и я думаю, что в ближайшее время организации здравоохранения его увидят. Основа этой инициативы Минздрава в том, что родственники, и это необязательно отец, могут посетить маму, если она этого желает.





Специалист прокомментировала дискуссию в обществе по поводу того, нужно ли разрешать родным приходить к мамам в палаты.









— Минздрав выступил с этой инициативой, потому что это было востребовано обществом. Сейчас в обществе существует дискуссия о том, нужно это или нет. Минздрав не является органом, который что-то делает и обязывает в 100% случаев это выполнять. Данная норма распространяется только на те семьи, где у мамы есть желание, чтобы ее посещали родственники. Если мама этого не желает, никто не будет обязывать родственников посещать ее в родильном доме, — заметила она.



