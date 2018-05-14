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Минздрав разработал регламент посещения мам в роддомах

Если женщина не хочет, чтобы ее посещали родные в роддоме, то ее никто не обяжет принимать визитеров. При этом в Беларуси уже разработан регламент, как родные будут посещать палаты в роддомах.

Об этом сегодня рассказала журналистам Юлия Савочкина, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, цитирует tut.by

Фотография используется в качестве иллюстрации. 

Напомним, ранее Минздрав решил разрешить родственникам посещать палаты в роддомах. После этого в обществе возникла дискуссия о том, нужно ли это и какими должны быть условия для того, чтобы идею реализовать.

Юлия Савочкина сообщила, что уже разработан регламент посещения родными мам в роддомах.

— Он находится на согласовании у нас в министерстве, и я думаю, что в ближайшее время организации здравоохранения его увидят. Основа этой инициативы Минздрава в том, что родственники, и это необязательно отец, могут посетить маму, если она этого желает.

Специалист прокомментировала дискуссию в обществе по поводу того, нужно ли разрешать родным приходить к мамам в палаты.


— Минздрав выступил с этой инициативой, потому что это было востребовано обществом. Сейчас в обществе существует дискуссия о том, нужно это или нет. Минздрав не является органом, который что-то делает и обязывает в 100% случаев это выполнять. Данная норма распространяется только на те семьи, где у мамы есть желание, чтобы ее посещали родственники. Если мама этого не желает, никто не будет обязывать родственников посещать ее в родильном доме, — заметила она.


13:15 14/05/2018






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