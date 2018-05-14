



Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:



"Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы конечностей. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить".





В Брест сегодня утром приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей. Напомню, накануне детская футбольная команда из Украины попала в аварию. Один ребенок погиб. Сейчас детям оказывается вся необходимая помощь. Ситуация на контроле министра здравоохранения.





В общей сложности в двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся 6 человек. Накануне сюда была направлена и бригада медиков из Минска. Врачи работали до позднего вечера.