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В Польше по пятницам священники будут ждать на скамейке тех, кто захочет пообщаться

В Польше 11 мая во многих населенных пунктах начались священнические «дежурства для неверующих».

В течение шести часов каждую пятницу, от 20:00 до 02.00, на уличной скамейке, которая находится в популярном месте отдыха месте, священник будет ждать, пока кто-нибудь не подойдет к нему, чтобы просто поговорить, что-то обсудить, возможно, выплакаться либо попросить о помощи в познании Бога, сообщает pl.aleteia.org.

«Каждая беседа будет конфиденциальна как исповедь. Но если кто-то бы хотел воспользоваться Таинством исповеди, то у него будет такая возможность», – рассказывает один из инициаторов акции о. Михал Mисяк.


Священнические «дежурства адресованы неверующим людям, агностикам и тем, кто считает, что для них нет места в Церкви.

«Мы хотим говорить об обычных нуждах, проблемах людей, месте Бога в жизни, духовности и сомнениях, которые могут касаться различных аспектов жизни. Мы понимаем, что сегодня недостаточно ожидать людей в приходах. Мы должны выйти к ним туда, где они есть. Побудить к разговору и обсуждению вопросов, которые, возможно, являются важными для них», — добавляет священник.

11:21 14/05/2018






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