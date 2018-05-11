В течение шести часов каждую пятницу, от 20:00 до 02.00, на уличной скамейке, которая находится в популярном месте отдыха месте, священник будет ждать, пока кто-нибудь не подойдет к нему, чтобы просто поговорить, что-то обсудить, возможно, выплакаться либо попросить о помощи в познании Бога, сообщает pl.aleteia.org





«Каждая беседа будет конфиденциальна как исповедь. Но если кто-то бы хотел воспользоваться Таинством исповеди, то у него будет такая возможность», – рассказывает один из инициаторов акции о. Михал Mисяк.









Священнические «дежурства адресованы неверующим людям, агностикам и тем, кто считает, что для них нет места в Церкви.





«Мы хотим говорить об обычных нуждах, проблемах людей, месте Бога в жизни, духовности и сомнениях, которые могут касаться различных аспектов жизни. Мы понимаем, что сегодня недостаточно ожидать людей в приходах. Мы должны выйти к ним туда, где они есть. Побудить к разговору и обсуждению вопросов, которые, возможно, являются важными для них», — добавляет священник.