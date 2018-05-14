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В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в отделении сестринского ухода в горпоселке Желудок. Здесь на медико-социальном обеспечении находился мужчина 1949 года рождения. Пациент примерным поведением не отличается, ранее злоупотреблял спиртным. 

"Утром медсестра, женщина 1976 года рождения, зайдя в палату, сделала замечание пациенту, выставившему посредине помещения свою зимнюю обувь. Мужчина отреагировал неадекватно - он схватился за нож и начал наносить женщине удары в лопаточную область и голову. После одного из ударов клинок сломался. Но это не остановило нападавшего. Выкинув обломанный нож, он начал избивать медсестру точильным бруском", - рассказали в пресс-службе УВД. 

Женщине удалось вырваться и убежать. Ей незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
11:23 14/05/2018






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