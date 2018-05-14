Другие дети смогли убежать, хотя мужчина гнался за ними с доской.





Что могло стать причиной конфликта, нам неизвестно, дети бегали вокруг заброшенного дома.





Кто-то из детей прибежал домой и сообщил родителям, те вызвали медиков и милицию. Сейчас они разбираются в произошедшем.





Очевидцы отмечают, что мальчикам 8-9 лет, и они не конфликтные. Может быть, играли, и это не понравилось напавшему на них.



