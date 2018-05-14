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Конфликт в Бресте: мужчина ударил кулаком ребёнка, мальчик госпитализирован

13 мая 2018 года в Бресте в микрорайоне Берёзовка произошёл конфликт между взрослым мужчиной и детьми. Как сообщают очевидцы, в результате один ребёнок госпитализирован медиками. Он получил удар кулаком в живот.
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Другие дети смогли убежать, хотя мужчина гнался за ними с доской.

Что могло стать причиной конфликта, нам неизвестно, дети бегали вокруг заброшенного дома.

Кто-то из детей прибежал домой и сообщил родителям, те вызвали медиков и милицию. Сейчас они разбираются в произошедшем.

Очевидцы отмечают, что мальчикам 8-9 лет, и они не конфликтные. Может быть, играли, и это не понравилось напавшему на них. 


Источник: Виртуальный Брест
11:08 14/05/2018






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