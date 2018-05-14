Владислав Казакевич отказался от последнего слова
В Могилеве завершается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича. 19-летний минчанин сейчас отбывает наказание в шкловской исправительной колонии за нападение с бензопилой на посетителей ТЦ «Европа», в результате которого погибла женщина, еще две пострадали. Сейчас Казакевича обвиняют в нападении с ножом на на двух контролеров колонии. В понедельник, 14 мая, Казакевич должен был выступить в суде с последним словом, однако говорить он отказался.
«Я отказываюсь от последнего слова», — ответил Владислав Казакевич на предложение судьи выступить с последним словом.
В суде объявлен перерыв до 16.00, после которого будет оглашен приговор.
По версии обвинения, утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Владислав Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. На заседании 10 мая гособвинитель запросил для Владислава Казакевича наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, причем первые 5 лет он должен провести в тюрьме.
Молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 13 пп.10,16 ч. 2 ст. 139; ч.1 ст. 14 пп.1, 10, 16 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного.
Среди ряда экспертиз снова проводилась и психолого-психиатрическая. Вывод: на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.
Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилеве 11 апреля. На процессе присутствует его отец. Сторону защиты представляют Александр Галиев, Татьяна Савицкая и Владимир Сташкевич. Последний представлял его интересы и во время суда по делу о нападении на посетителей в ТЦ «Европа». Они считают, что Владислав психически нездоров и его нужно лечить в специализированном учреждении.
Этой позиции придерживаются независимые эксперты, которые выступили в качестве свидетелей. «Владислав крайне опасен даже в условиях колонии», — сказал в суде российский эксперт, врач-психиатр Анатолий Кривошеев. Он считает, что у Влада — шизофрения, которая в условиях колонии усугубилась.
Позиция госэкспертизы иная. Казакевичу поставили диагноз «смешанное расстройство личности», который означает, что молодой человек руководит своими действиями и осознает их последствия. А значит, должен нести за них наказание.
Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.
Источник: TUT.BY
10:05 14/05/2018
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