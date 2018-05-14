Владислав Казакевич отказался от последнего слова

«Я отказываюсь от последнего слова», — ответил Владислав Казакевич на предложение судьи выступить с последним словом.





В суде объявлен перерыв до 16.00, после которого будет оглашен приговор.









По версии обвинения, утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Владислав Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. На заседании 10 мая гособвинитель запросил для Владислава Казакевича наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, причем первые 5 лет он должен провести в тюрьме.





Молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 13 пп.10,16 ч. 2 ст. 139; ч.1 ст. 14 пп.1, 10, 16 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного.





Среди ряда экспертиз снова проводилась и психолого-психиатрическая. Вывод: на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.







