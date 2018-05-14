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«В коссовским дворце Пусловских все тексты в экспозиции только по-русски и по-английски»

«В косовским дворце Пусловских возмутило то, что все тексты в экспозиции только по-русски и по-английски», — пишет у себя в фейсбуке житель Речицы Андрей Медведев.

«Пошел искать кого-либо из работников музея (дворец сейчас является филиалом музея-усадьбы Костюшко) и наткнулся на директрису музея, которой уже выговаривал это некий посетитель преклонного возраста. Решили с ним пойти в костюшковский музей и написать предложение, чтобы дополнили экспозицию подписями на белорусском языке. Пришли, а там еще и девушка ждет ту же книгу и с той же целью.

Оказалось, стенды буквально накануне привез им Минкульт.


Ситуация крайне неприятная, но я, все же смягчился и решил не портить музейщицам праздник. Но как это так: мы здесь какой-то «Савушкин продукт» заставляем кефир по-белорусски подписывать, а в наших музеях, в местах, во многом святых для белорусов, Минкульт готовит экспозиции на каких угодно языках, только не на национальном.

Друзья, давайте забросаем Минкульт сообщениями, чтобы в музеях был наш язык. Только, пожалуйста, когда станете писать, думайте о корректности. Не подставляйте тех, кто хотя бы что-то делает для белорусской культуры», — призывает Андрей Медведев.

09:47 14/05/2018






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