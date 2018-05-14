Павел Дуров намерен создать "темный интернет"

Речь идет о разработке продвинутой версии даркнета, которая призвана защитить персональные данные всех пользователей и выступить полноценной заменой веб-сервисов.





Так, планируется разработка защищённой платформы Telegram Open Network (TON). Отмечается, что «темный интернет» будет иметь весь функционал и возможности, которые характерны для обычного интернета. В частности, будут внедрены торренты, файлообменники и т.п. TON получит возможность и совершение интернет-платежей, а также рассчитывает на сотрудничество с онлайн-магазинами и частными компаниями.





Все пользователи «темного интернета» будут иметь скрытый IP-адрес, который даже не способны узнать сами разработчики сети.