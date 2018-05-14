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Павел Дуров намерен создать "темный интернет"

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров совместно со своим братом Николаем Дуровым думают над созданием «темного интернета».

Речь идет о разработке продвинутой версии даркнета, которая призвана защитить персональные данные всех пользователей и выступить полноценной заменой веб-сервисов.

Так, планируется разработка защищённой платформы Telegram Open Network (TON). Отмечается, что «темный интернет» будет иметь весь функционал и возможности, которые характерны для обычного интернета. В частности, будут внедрены торренты, файлообменники и т.п. TON  получит возможность и  совершение интернет-платежей, а также рассчитывает на сотрудничество с онлайн-магазинами и частными компаниями.

Все пользователи «темного интернета» будут иметь скрытый IP-адрес, который даже не способны узнать сами разработчики сети.

Источник: belnovosti.by
09:32 14/05/2018






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