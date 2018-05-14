Пятерых украинских детей, которые пострадали в ДТП в Каменецком районе, перевели из местной ЦРБ в Брестскую областную детскую больницу, сообщил первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Украинская футбольная команда из Украины ехала домой из Польши через Беларусь: в Каменецком районе микроавтобус врезался в погрузчик "Амкодор". В аварии погиб 12-летний ребенок, еще шестеро были госпитализированы. Двое — в тяжелом состоянии.





По словам Пиневича, пятерых пострадавших доставили из Каменецкой ЦРБ в Брестскую областную детскую больницу. У детей медики диагностировали ЧМТ, переломы и вывихи.





Мать погибшего мальчика еще вчера выехала за телом сына. Он из города Сумы.





Об этом сообщает Сегодня.ua со ссылкой на начальника Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко.





По его словам, областная власть сейчас устанавливает, что это была за поездка, ведь официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.









«Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми. По поручению президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, в Беларусь также выезжает председатель федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, чтобы на месте разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь», – отметил Лантушенко.





Он также добавил, что в понедельник, 14 мая, вопрос поездки детей из Сумщины за границу и ДТП с их участием в Беларуси будет рассматриваться на аппаратном совещании с главой Сумской ОГА Николаем Клочко.





В свою очередь, директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая сообщила, что за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.





«Есть какая-то украинско-польско-белорусская рада. По ее программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал», – подчеркнула Гробовая.





Она также уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – из Великописаревского района.



