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Председатель патриаршей комиссии РПЦ поддержал петицию о запрете программ профилактики ВИЧ

Священнослужитель РПЦ Дмитрий Смирнов заявил, что программы профилактики ВИЧ идут с Запада, а чтобы не заболеть СПИДом нужно вести "целомудренную жизнь".

Профилактика СПИДа растлевает несовершеннолетних в интересах ЛГБТ-сообщества, заявил священнослужитель РПЦ, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в интервью "Национальной службе новостей".

Смирнов выступил в поддержку общественников, выступающих против профилактики ВИЧ.

"Я очень рад, что наконец появились какие-то активности среди нашего народа. От СПИДа погибает 800 человек в России. От туберкулеза – 100 тыс. Ни о какой профилактике туберкулеза что-то никто не говорит. А эти "спидоносцы" все время лезут в школы, к детям. Это именно для того и делается, вся эта пропаганда", – заявил он.

Священнослужитель рассказал, что 25 лет назад, после реализации программы профилактики ВИЧ в Ярославской области, "количество венерических заболеваний возросло в разы сразу".

Смирнов добавил, что избежать СПИДа можно, если "вести целомудренную жизнь".

"Откуда все эти новации? Они идут с Запада. Там есть хоть один дружок России? Нет. И те, кто продвигает эти программы у нас, это такого рода НКО, которым присваивают "почетное" звание "иностранный агент". Неужели непонятно?" – подытожил он.


Возмущение российских общественников вызвала Новосибирская городская общественная организация "Гуманитарный проект", которая выиграла грант в размере 7,4 млн руб. на развитие потенциала некоммерческих организаций, работающих с семьей и сообществом в программах сохранения здоровья и профилактики социально-значимых заболеваний, пишут "Новости Сибири".

После этого в LiveJournal опубликовали открытое письмо с требованием проверить деятельность организации.

Письмо подписали руководители регионального отделения "Всероссийского родительского собрания", движения "В защиту детства", центра семейного образования и воспитания "Семья и дети" и другие.

В "Гуманитарном проекте" заявили, что закрытие проекта приведет к дальнейшему развитию эпидемии и разорению государственного бюджета, потому что "все больше людей заражается, и все больше людей умирает в связи с ВИЧ и от туберкулеза, не зная о своем статусе".

Гордон
08:05 14/05/2018






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