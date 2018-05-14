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На польских дорогах появились новые знаки: не впадайте в ступор

В начале мая на польских дорогах появились новые знаки желтого цвета. Водители не имеют представления, что они означают, и как себя правильно вести.


Больше всего новых знаков можно увидеть в Варминьско-мазурском воеводстве, сообщает аккаунт Warshawa.ru. Они предназначены исключительно для военных водителей. Знаки указывают на то, какой максимальный вес может иметь техника для проезда по мосту.

Например, знак с изображением грузовика и цифры 60 и танк с цифрой 80 означает, что по мосту может передвигаться колесный транспорт весом не более 60 тонн. Танку разрешено иметь на 20 тонн больше, поскольку его масса, благодаря гусеницам распределяется более равномерно.

Как говорят в Главной дирекции национальных дорог и автострад, желтые знаки провисят в Польше до 17 июня, когда заканчиваются международные войсковые маневры.


07:39 14/05/2018






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