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ГАИ объяснила свою идею введения штрафных баллов

Введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения Правил дорожного движения.

Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, комментируя проект изменений в закон "О дорожном движении", который сейчас вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА. 

"Считаю, и это подтверждается практикой, что любое нарушение, даже если оно будет самое малозначительное, если оно повторяется многократно, то приведёт к тяжелым последствиям. То есть будет совершено ДТП, которое приведет к гибели или травмированию людей. Все же эту ситуацию мы бы хотели спрофилактировать и заставить задуматься этих граждан отказаться от систематического нарушения ПДД", - отметил он. 

Предполагается, что за каждое нарушение будут начисляться баллы - от 1 до 4 в зависимости от серьезности проступка. Набор 15 и более штрафных баллов повлечет прекращение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев. 

В качестве аргумента за этот вариант ГАИ констатирует ухудшение дорожной ситуации в стране: с начала года произошло 861 ДТП, в которых погибли 152 человека и около 1 тыс. получили ранения. 

Также одной из инициатив является прием практического квалификационного экзамена и предоставление права управления на автомобиле с автоматической коробкой передач. 

"Если этот вариант белорусы одобрят и его поддержат законодатели, то в таком случае водительское удостоверение будет выдаваться с соответствующей пометкой. Это значит, что водитель может управлять исключительно автомобилем с "автоматом". Эту инициативу уже давно продвигали и сами автошколы", - добавили в программе. 


Кроме того, существует проблема так называемых "бессрочных" водительских удостоверений, которые выдавали в СССР и Беларуси до 1995 года. В таких документах не выставлялся срок их действия. Зачастую эти удостоверения подделывают, а их обладатели игнорируют процедуру медосмотра."Установить личность водителя по фотографии не представляется возможным, 24 года назад они выдавались, некоторые 50 лет назад. И конечно же невозможно опознать - на фотографии юноша, а реально это пенсионер", - заметил Александр Цегельник. 

Сегодня ГАИ предлагает признать подобные документы недействительными с 2020 года. Также проект изменений в закон содержит и другие новации. В частности, предлагается выдавать междуна дные водительские удостоверения, а также ввести категорию прав для владельцев мотовездеходов. 

"Все нововведения, предложения основаны на практике жизни. Кроме того, дорожная милиция во многом опирается и на опыт зарубежных коллег. Сейчас инициативы находятся на стадии общественного обсуждения. А это значит, что каждый белорус сегодня может оставить свое мнение и повлиять на дорожную обстановку", - резюмировали в "Главном эфире".


07:11 14/05/2018






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