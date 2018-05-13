До этого мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





«В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работало несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния ребенок переведен в Брестскую областную больницу», — рассказали в Минздраве.

Еще пятерых пострадавших перевезли в Брест раньше. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Члены республиканского консилиума сейчас работают с каждым ребенком и корректируют его лечение.





Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, а из Минска — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.









13 мая около семи часов утра на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь вблизи деревни Мартынюки произошла авария. Пострадали дети из украинской команды по футболу.





«Для решения организационных вопросов в Бресте сегодня был и первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он посетил всех пострадавших. Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль», — добавили в Минздраве.





Стало известно, что 13-летний погибший ребенок жил в украинском городе Сумы. Его родители уже выехали в Беларусь. По предварительной информации, во время ДТП мальчик находился на переднем пассажирском сиденье микроавтобуса.





Дети возвращались из неофициальной поездки в Польшу. Там они перенимали опыт у местных футболистов, сообщает УНИАН.





На трассе водитель Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор».



