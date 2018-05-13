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Елена Воробей опубликовала ужасающий снимок больной дочки

Артистка эстрады, уроженка Бреста, призывает детей не молчать о болях в спине.

Фото: @vorobei_elena Instagram Елены Воробей

Елена Воробей недавно раскрыла диагноз дочки, лечение которого потребовало операции в Германии. Пародистка заявила, что в Москве у 15-летней Сони ошибочно диагностировали сколиоз в легкой степени. Не добившись правильного диагноза и лечения в России, Елена отвезла дочку к немецким специалистам, рекомендовавшим как можно скорее провести хирургическое вмешательство. В подтверждение своего рассказа Елена опубликовала рентгеновский снимок, на котором видно какие изменения в спине были у её дочки.
Елена Воробей с дочкой Соней
Фото: @vorobei_elena Instagram Елены Воробей

«Судите сами: вот с такой спиной нам не дали освобождение от физкультуры и сказали, что я «придумываю» проблему, которой нет, что это сколиоз минимальный и нечего отвлекать врачей по пустякам! И ещё несколько слов тем, кто считает этот пост дискредитирующим моего ребёнка... Я ничего не выкладываю без её согласия! Мы советуемся», — убеждает Елена.

Воробей объяснила, что опубликовала снимок не ради того, чтобы вызвать жалость или привлечь внимание, а для того, чтобы другие дети, которые терпят боль и стесняются сказать об этом родителем или врачам, чувствовали поддержку. «Мы просто хотим, чтобы таких случаев было как можно меньше: чтобы врачи правильно ставили диагнозы, а родители были внимательней. А еще, чтобы дети не думали, что всё пройдёт само собой и молчали до того момента, когда боль станет невыносимой...» — пишет артистка.


Напомним, что в начале мая дочке Елены была проведена операция, в ходе которой ей установили в позвоночник 20 шурупов и две спицы. Сейчас Соня проходит курс реабилитации, пишет 7days.ru

20:39 13/05/2018






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