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Минздрав: пострадавшим в ДТП под Каменцом детям помогают лучшие врачи

Министерство здравоохранения направило на помощь украинским детям, пострадавшим в ДТП под Каменцом, лучших врачей.

Минздрав: пострадавшим в ДТП под Каменцом детям помогают лучшие врачи
фото ГАИ
Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация находится под личным контролем министра Валерия Малашко. Сейчас шестеро пострадавших детей в Каменецкой районной больнице, один ребенок в тяжелом состоянии —  на аппарате искусственной вентиляции легких.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов. Из Минска в райцентр прислали детского травматолога, нейрохирурга и детского анестезиолога-реаниматолога. Часть пострадавших детей планируют перевести в Брестскую областную больницу.

Страшная автоавария произошла 13 мая утром в Каменецком районе. По данным ГАИ, примерно в 7.00 на автодороге Р98 у деревни Мартынюк произошло столкновение Renault Master и погрузчика "Амкодор". За рулем "Рено" был 42-летний гражданин Украины, погрузчиком управлял местный житель. Столкновение было попутным.

13-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье "Рено", погиб. В микроавтобусе была целая группа детей —  футбольная команда из Украины.


18:44 13/05/2018






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