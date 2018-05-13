Минздрав: пострадавшим в ДТП под Каменцом детям помогают лучшие врачи

Как сообщает пресс-служба ведомства, ситуация находится под личным контролем министра Валерия Малашко. Сейчас шестеро пострадавших детей в Каменецкой районной больнице, один ребенок в тяжелом состоянии — на аппарате искусственной вентиляции легких.





Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов. Из Минска в райцентр прислали детского травматолога, нейрохирурга и детского анестезиолога-реаниматолога. Часть пострадавших детей планируют перевести в Брестскую областную больницу.





Страшная автоавария произошла 13 мая утром в Каменецком районе. По данным ГАИ, примерно в 7.00 на автодороге Р98 у деревни Мартынюк произошло столкновение Renault Master и погрузчика "Амкодор". За рулем "Рено" был 42-летний гражданин Украины, погрузчиком управлял местный житель. Столкновение было попутным.





13-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье "Рено", погиб. В микроавтобусе была целая группа детей — футбольная команда из Украины.



