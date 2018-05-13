Жениться стали позже, детей рожать больше

Чаще всего на Минщине семьи создавали исключительно белорусские. Интернациональных браков у нас не более 6% от общего количества. Причем, судя по данным Белстата, из зарубежных женихов и невест белорусы предпочитают россиян, пишет mlyn.by





Надо отметить, что белорусы не торопятся создавать семью. Средний возраст молодоженов увеличивается. У невест он составляет 25,6 лет, у женихов — 28 лет, сообщает

В прошлом году в центральном регионе заключили 9585 браков. Вторую попытку создать семью предприняли только 3018 женихов и 3315 невест.





К слову, большинство детей рождается в узаконенных отношениях. Причем эта тенденция крепнет. Если в 2010 году вне брака появилось на свет 21,4% малышей, то в 2017-м — 13,9%. В последние 7 лет все больше супругов решаются на второго и третьего ребенка.



