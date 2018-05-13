Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Жениться стали позже, детей рожать больше

В прошлом году в центральном регионе Беларуси заключили 9585 браков. Вторую попытку создать семью предприняли только 3018 женихов и 3315 невест.

Чаще всего на Минщине семьи создавали исключительно белорусские. Интернациональных браков у нас не более 6% от общего количества. Причем, судя по данным Белстата, из зарубежных женихов и невест белорусы предпочитают россиян, пишет mlyn.by

Надо отметить, что белорусы не торопятся создавать семью. Средний возраст молодоженов увеличивается. У невест он составляет 25,6 лет, у женихов — 28 лет, сообщает 
В прошлом году в центральном регионе заключили 9585 браков. Вторую попытку создать семью предприняли только 3018 женихов и 3315 невест.

К слову, большинство детей рождается в узаконенных отношениях. Причем эта тенденция крепнет. Если в 2010 году вне брака появилось на свет 21,4% малышей, то в 2017-м — 13,9%. В последние 7 лет все больше супругов решаются на второго и третьего ребенка.


18:29 13/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё