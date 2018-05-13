Почему женщины берутся за ножи? Это жертвы чужой воли?

«Рэспубліка» рассказала о встрече с Еленой Панасюк, признанной виновной в нескольких попытках избавиться от супруга.





Задорные отношения





Ночью 30 апреля 2008 года «скорая» доставила из деревни Большие Мотыкалы, что под Брестом, в больницу 39-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки. Лезвие повредило сердечную сорочку и вызвало скопление крови в околосердечной сумке. Это крайне опасное для жизни ранение, однако медикам удалось достать пациента с того света. О произошедшем немедленно сообщили в милицию. Но потерпевший вовсе не горел желанием наказать обидчика, ведь ножом в грудь его ударила собственная супруга.





Прошло чуть более четырех лет, и тот же мужчина вновь попал в больницу с ножевым ранением в пах. Сначала он уверял, что ранил его неизвестный в каком-то поле, однако потом признался: это вновь сделала рука любимой жены. И вновь дело ничем не закончилось: супруга Елена уверяла, что оборонялась от благоверного, а тот не хотел ее наказывать.





Летом 2014 года сотрудники милиции получили информацию о том, что некая жительница Бреста настойчиво ищет киллера, который помог бы ей избавиться от опостылевшего мужа. Главными героями этой истории вновь оказались супруги Панасюк. Яблоком раздора стала совместно построенная квартира: Елена ушла из нее, но не раз звонила мужу с требованием освободить жилплощадь.





Омоновцы задержали Елену во время пикника за городом, когда она с интересом наблюдала, как корчится на земле и просит о помощи ее муж. Вадиму стало плохо после того, как он съел салат, который жена щедро «приправила» неким порошком, предоставленным ей знакомым. На самом деле то была смесь аспирина и анальгина, а «муки» оказались актерской импровизацией Вадима.





Подняв дела давно минувших дней, Елену обвинили в покушениях на убийство, одно из которых предпринималось по найму для того, чтобы завладеть квартирой и домом в деревне, причинении тяжких телесных повреждений. Женщину приговорили к 16 годам лишения свободы. Вину она не признала.









Вдали от шумных улиц





Елена отбывает наказание в женской исправительной колонии в Речице, точнее, в поселке Заречье. Добраться туда нелегко: сначала нужно проехать примерно 35 километров в сторону Светлогорска, затем свернуть с трассы и преодолеть еще 4,5 километра, прежде чем покажутся забор, увенчанный колючей проволокой, и светлые корпуса колонии.





Во внутреннем дворе солнечно, ветрено и одуряюще веет ароматом свежеиспеченного хлеба. Сопровож ющая сотрудница колонии заверяет, что хлебушек здесь пекут очень вкусный, причем снабжают не только себя, но и ряд магазинов, организаций. Кроме того, дамы выращивают овощи, шьют рабочую одежду и военную форму – словом, без дела не сидят. Елена же, на встречу с которой я приехала, умеет стричь, и ее услугами пользуются многие.





Скоро в кабинет входит достаточно интересная блондинка лет пятидесяти. Приятным низким голосом с хрипотцой она начинает свою историю:





— В 2004 году я освободилась после кражи. В колонии-поселении познакомилась и подружилась с девочкой. Когда освободились, та позвала с собой в Брест. Сама-то я из Могилева и ехать не хотела. Но она очень уговаривала: мол, никого нет, мама умерла, боится одна.





Некоторое время дамы жили мирно, пока Елена не обнаружила пропажу своих денег и хороших вещей. Оказалось, подруга была наркоманкой. Разразился скандал, после которого Елена отправилась на вокзал, чтобы попроситься в поезд доехать до дома. Там она и познакомилась с парнем, который впоследствии стал ее мужем.





— Маме он категорически не понравился! Сказала, он алкоголик. Ну да, он выпивал… — задумчиво, будто припоминая, тянет она. – Но решила попробовать. Расписались. Он работал строителем, я устроилась в бутик, торговала одеждой, очень хорошо по тем временам зарабатывала.





Действительно, есть в Елене некая убедительность и актерское мастерство, которые, несомненно, помогали ей «убалтывать» клиентов на дорогие покупки.





Она рассказывает, что муж стал сильно пить, она много раз уходила, но возвращалась, вняв его мольбам. Пробовала кодировать, подшивать – все без толку.





— Жили мы в старом доме, оставшемся от бабушки с дедушкой. Стали на очередь на строительство квартиры. Стали с трудом, потому что он вечно был в запое.





Такое, конечно, бывает, но не совсем понятно, каким образом тогда строитель держался на работе.





Третья лишняя





Ножевой удар, пришедшийся в сердце, Елена называет самообороной. Случился он в день похорон свекрови. По словам Елены, ей пришлось в одиночку и мыть покойницу, и обряжать, и поминальный стол готовить. В хорошее расположение духа это ее не привело, а на автовокзале выяснилось, что за время поминок из кошелька пропали все деньги. Так что Елена вернулась в дом деверя и всласть поругалась там с его подругой. Домой глубокой ночью подвезли соседи.









— А чей это дом? – спрашиваю, чтобы понять, не им ли намеревалась завладеть Елена.





— Непонятно чей. Его родня жила, но документов на дом никаких нет, — нетерпеливо произносит Елена и продолжает рассказывать, как забралась через окно, потому что дверь была заперта изнутри, включила свет и обнаружила благоверного в постели с дамой. Схваченная за волосы, та испуганно заверещала, что между ними ничего не было, но Елена уверяет, что ей было все равно – она просто выгнала чужачку.





Из показаний Вадима на суде следует, что после этого Елена сбегала на кухню и вернулась с ножом, который и всадила в него. Он же до последнего момента сидел на диване и наблюдал за ней, поскольку не мог поверить, что жена на такое способна. Елена же рассказывает, что между ними возникла драка, которая продолжилась на крыльце. После того, как муж занес над ее головой камень, вынутый из ограждения клумбы, она схватила нож, который лежал там же, рядом с кастрюлькой, и был предназначен для нарезания еды собаке. Ударила им, даже не глядя куда, после чего испугалась и убежала.





Вадим успел вызвать себе «скорую», что его и спасло.





Злая любовь





После этого супруги относительно мирно прожили еще несколько лет.





— Построили мы по льготному кредиту однокомнатную квартиру, — продолжает Елена. – Стоит она около 40 тысяч долларов. Я сособственник плюс поручитель. Выплачивать кредит приходилось самой. Муж пил, как-то пропал почти на месяц. Выловила его возле гаражей, привела домой, отправила в ванную, сама пошла готовить. Вот стою на кухне, а он подходит сзади с нежностями. А мне противно! Я его отпихнула, даже забыв, что нож в руке. Он начал ругаться, выдавил какую-то каплю крови, потребовал денег на бутылку и ушел. А в два часа ночи «скорая» забрала его с улицы.





Устав бороться, Елена сняла квартиру и ушла. Правда, спокойной жизни все равно не получилось: муж постоянно названивал то с нежными признаниями, то с оскорблениями. А вскоре женщина потеряла работу: хозяйка магазина закрыла ИП.





— В 48 лет тяжело найти работу, — горько улыбается она. – Хорошо, мне помогал мужчина тогдашний. Сам он из Прибалтики, подарки мне передавал через друзей. Однажды поехала их забирать и на остановке случайно познакомилась с мужчиной. Разговорились. Пожаловалась, что без работы. Он обещал помочь и, действительно, позвонил через какое-то время.





Так Елена познакомилась с неким Владимиром, который с ходу предложил ей стать директором фирмы, которая занималась перевозками фруктов, овощей, табачных изделий, с зарплатой в 500 долларов. Женщина говорит, столь щедрые посулы ее изначально насторожили, но она решила, что справится.





В то же время она свела знакомство с бездомными, которые позже станут свидетелями обвинения и расскажут, что женщина сулила им 2000 долларов за убийство мужа.





«Меня подставили!»





Елена ведет отсчет своих проблем от разногласий с бизнес-партнером:





— Он мне: «Пиши номера счетов. Вот отсюда снимешь 500 тысяч долларов, сюда перекинешь…» А я ему: «Ага! Фирма на мне, а я буду тут…» О ситуации с мужем он знал: не раз тот названивал при нем, и я кричала в трубку, что он мне так надоел, что я его просто убью.





Дальше сюжет закрутился весьма затейливо. По словам Елены, тот человек, который и познакомил ее с Владимиром, принес как-то видеокамеру и стал уговаривать ее сделать с партнером по бизнесу интимное видео. Этим роликом он собирался шантажировать приятеля. Елена же рассказала обо всем Владимиру, незадачливого шантажиста заманили к ней в квартиру и прилично отдубасили.





— И тут Владимир стал мне постоянно говорить: «Лена, а чего ты со своим живешь? Убери его, если он тебе мешает». Постоянно с каким-то подвохом. Когда начинаю вопросы про деньги, мол, не пойду в банк, он на мужа сворачивает. А у него был пистолет. Я хотела знать, где: если он подставит меня, то я подставлю его. Поэтому и говорила, что мне нужен пистолет. А он: «Зачем тебе пистолет? Вот есть хороший яд». — «А сколько он стоит?» — «20 долларов». А я ему: «Да ты чо! Эффективный и такой дешевый…» Я понимала, что он что-то затеял. Документы и печати он у меня украл. Два раза у меня пропадал паспорт…





История с пистолетом приводит меня в некоторое замешательство. Елена действительно считает, что, раздобыв оружие, она могла тем самым «подставить» того, кто его принес?





— У меня на все есть свидетели! Я поняла, что-то начинает мутить этот Вова. Муж звонит, предлагает приехать. Хорошо, приедь… Но он не приехал. А потом я якобы организовывала разбойное нападение. Ладно… Вот теперь мы подходим к самому главному моменту, — как заправский экскурсовод, возвещает Елена.





По ее словам, именно Владимир велел договориться с мужем о поездке на пикник, которая могла бы «решить проблемы», и поинтересовался, что ему за это будет. Елена исключительно в шутку ответила, что продаст квартиру и отдаст ему треть денег.









— Ну я ж не идиотка! – восклицает она. — Я же прекрасно понимаю, что квартира не выплачена. Продать-то можно, но после погашения кредита мне ничего не останется. На суде говорили, что я собиралась пустить деньги на развитие бизнеса… Простите, какое? У меня 6 миллионов долларов по счетам!





Женщина утверждает, что подвох распознала сразу, однако предотвратить дальнейшие события не пыталась и даже подыгрывала – любопытно было, чем же все закончится.





— Володя нашел машину, отыскал место для пикника. Я ему говорю: «Хорошо, но муж со мной не поедет, он меня боится! А тем более с незнакомым мужиком!» Но звоню – и муж вдруг соглашается! Володя привозит пакетик с порошком, а тот упакован, как в милиции. Я на него смотрю – и мне просто смешно! И порция такая щедрая на 20 долларов!





Казалось бы, самое время отказаться и от порошка, и от пикника. Но Елена, говорит, решила посмотреть представление до конца…





Владимир советовал подсыпать яд в сок, но она добавила порошок в салат, которым и потчевала мужа.





— Я сижу, разговариваю по телефону, зная, что сейчас спектакль начнется. «Лена, мне плохо! Я отойду!» — «Ну, иди…» Идет, падает, корчится. А я сижу спокойно: что будет дальше? Тут выскакивают из кустов четыре омоновца с автоматами: «Работает ОМОН!» — «Ну, работайте!» – снисходительно «позволяет» она.





Любопытство завело Елену очень далеко. Теперь она считает, что ее подставили. Говорит, больше не будет молчать, ей скрывать нечего, у нее имеются документы, видеозаписи и свидетели, которые могут подтвердить ее невиновность. Для того и согласилась на интервью.





— Но кому и зачем было нужно вас подставлять?





— Во-первых, Владимир, подставив меня, скрыл свое преступление — избиение того человека. Между собой они помирились, и тот сказал: «Тебя я прощаю, а ей отомщу!» И фирму ту он искусственно обанкротил, чтобы вывести деньги. Пытался на меня повесить 5 миллиардов, но хозяйственный суд меня признал невиновной.





Впервые за время разговора на глазах собеседницы появляются слезы:





— Да если бы я хотела, я бы мужа убила, закопала, и его бы никто даже не искал. Потому что он никому не нужен! А когда этого бомжа бессильного на суд привели, у меня истерика случилась! Я его хотела нанять киллером! Да он еле ходит! И зачем мне надо было квартиру продавать? Я бы там жила! Я больше не верю в правосудие. Если бы я врала на суде, было бы лучше, но я говорила правду.



