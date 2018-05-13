Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Подробности ДТП c украинскими спортсменами: один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы.

Детская футбольная команда из Украины попала в смертельное ДТП в Беларуси.


Фото: УГАИ УВД Бресткого облисполкома

В Каменецком районе Беларуси дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Авария произошла 13 мая около 7:00 часов на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с. Мартынюки.

"По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как пишет БЕЛТА, микроавтобус с детьми столкнулся с погрузчиком.

"По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ", - сообщили в ГАИ.
Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал он.

Сообщается, что из Бреста и Минска в Каменец прибыли бригады медиков.

"Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу", - сообщили в министерстве.


lb.ua
18:00 13/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё