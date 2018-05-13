Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Готовились к визиту Лукашенко: сестра погибшего гомельчанина подала в суд

Сестра погибшего гомельчанина, который упал с крыши коровника при авральных работах к приезду Лукашенко, обжаловала в суде заключение о виновности брата, сообщает «Радыё Свабода».

Татьяна Романова обжаловала в суде заключение областного управления департамента государственной инспекции труда о несчастном случае со смертельным исходом.

ЧП произошло в ноябре прошлого года.

Кирилл Романов, 33-летний мужчина работал водителем автомобиля военизированного газоспасательного отряда Гомельского химзавода. 18 ноября 2017 года сотрудников химзавода направили наводить порядок на ферму в деревне Бушевка Буда-Кошелевского района. Там работники химзавода в том числе мыли крыши. 33-летний Кирилл Романов встал на перекрытие из поликарбоната — пластик треснул, и мужчина упал с 7-метровой высоты.

По неофициальной информации, аврал по наведению порядка был связан с ожидаемым приездом в район Александра Лукашенко, куда он прибыл 24 ноября.

Вместе с тем после трагедии руководство химзавода заявило, что в Буда-Кошелевском районе проводится месячник по благоустройству. «Морозовичи-Агро» является структурным подразделением Гомельского химзавода. Поэтому работники промышленного предприятия трудились на ферме.

После проверок областное управление департамента государственной инспекции труда издало заключение, что в трагедии виновны не только должностные лица, но и погибший — нарушил инструкцию по охране труда. С такой трактовкой не согласна его сестра, поэтому обратилась в суд.

«Эти работы на крыше фермы — опасные, они не соответствовали должностным обязанностям Кирилла. Почему они выполнялись, с какой периодичностью, почему нет проекта, нет никакой организации? Сначала коллеги Кирилла писали объяснительные, что ничего не слышали и не видели. Потом, через определенный промежуток времени, когда уже брали показания под уголовную ответственность, рабочие утверждали, что их предупреждали, инструктировали по безопасности, они расписывались… Я считаю, что это халатное отношение к работе со стороны должностных лиц», — прокомментировала Романова.

Она отметила, что работы на ферме велись в спешном порядке. В день смерти брата нужно было срочно завершать работы, которые делались «бегом, кругом, моют, красят, и надо закончить любой ценой, умереть — но закончить».

У Кирилла остались жена и двое маленьких детей, а также нетрудоспособные родители — пенсионеры, для которых сын был кормильцем и помощником. «Мать вырастила сына, и в его 33 года получила такое, по чьей-то халатности», — подчеркнула жительница Гомеля.

Ее интересы в суде представляет правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он уверен: водитель должен водить автомобиль, но никоим образом не чистить к ши коровника.

«В первый день после трагедии руководство химзавода заявило, что вина лежит полностью на работнике! Эти слова меня цепляли, выбивали с колеи. Как это так — выполнял несвойственную работу, а еще и виноват?» — отметил Судаленко.


По его словам, на данный момент пока еще расследуется уголовное дело по факту гибели Кирилла Романова.

11 мая состоялось предварительное заседание по жалобе Романовой в суде Центрального района Гомеля. Следующее заседание состоится 22 мая.


17:30 13/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё