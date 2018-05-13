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Вакарчук: Лучшим на "Евровидении 2018" было выступление прошлогоднего победителя Собрала. Аж дух захватывает

На финальном концерте "Евровидения 2018" в Лиссабоне 12 мая выступил прошлогодний победитель Сальвадор Собрал с обладателем "Грэмми" Каэтану Велозу.

 

 Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что это было лучшее выступление "без всяких балетов, танцев и фейерверков".

Фото: pravda.com.ua

 Об этом певец написал в Twitter.

"Лучшее выступление "Евровидения" – это... победитель прошлогоднего "Евровидения" Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу (бразильский певец, обладатель премии "Грэмми". – "ГОРДОН"). Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!" – написал Вакарчук.

 

Финал "Евровидения 2018" прошел в Лиссабоне 12 мая. После выступлений всех конкурсантов Собрал, который выиграл "Евровидение 2017" в Киеве, спел вместе с Велозу, собщает gordonua.com

На "Евровидении 2018" победила израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Украинский исполнитель Melovin занял 17-е место.

17:15 13/05/2018






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