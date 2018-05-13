Украинский музыкант Святослав Вакарчук заявил, что это было лучшее выступление "без всяких балетов, танцев и фейерверков".

Фото: pravda.com.ua

Об этом певец написал в Twitter.

"Лучшее выступление "Евровидения" – это... победитель прошлогоднего "Евровидения" Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу (бразильский певец, обладатель премии "Грэмми". – "ГОРДОН"). Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!" – написал Вакарчук.

Финал "Евровидения 2018" прошел в Лиссабоне 12 мая. После выступлений всех конкурсантов Собрал, который выиграл "Евровидение 2017" в Киеве, спел вместе с Велозу, собщает gordonua.com

На "Евровидении 2018" победила израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Украинский исполнитель Melovin занял 17-е место.