Открытие сезона на Августовском канале: спортивный праздник, белорусский пикник и мало зрителей

На Августовском канале, как на польской стороне, так и на белорусской, открыли новый сезон. У нас организовали сразу несколько мероприятий. Здесь прошел первый тур чемпионата Гродненской области по скандинавской ходьбе «Крочым разам» в рамках чемпионата Европы на дистанции 42 километра. Параллельно проходил трансграничный пикник.









Гостям обещали экскурс в кулинарные традиции Гродненщины: в рамках общего мероприятия проводили праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску». Посетителям обещали дегустацию народных блюд и фуд-корты.









На деле же здесь было всего шесть палаток, где приготовленные блюда дожидались под скатертями «специальной комиссии», а попробовать можно было небольшие бутерброды на шпажках, выпечку, блины и драники. Около палаток весело выступали музыканты, пели и пританцовывали, завлекая народ. Правда, посетителей было мало.









Купить еду можно было в нескольких павильонах. Предлагались и блюда белорусской кухни, например драники, и несколько экзотические для национальной кухни буритто и чизбургеры.









Развлекательная часть состояла из фестиваля бытовых танцев «Травень у стылі этна», который проходил на сценической площадке шлюза Домбровка. Немногочисленные зрители участвовали в мастер-классах и танцевали под народные мелодии. Наверное, самым зрелищным, что привлекло большое количество зрителей, стало шлюзование на канале, которое, кстати, проходит здесь каждые выходные.

Организаторы обещают, что практически каждые летние выходные на Августовском канале будут проходить тематические мероприятия. Например, 19 мая здесь пройдет праздник народных сказок и легенд «У госці да Аўгустоўскага цмока», а 26 мая — региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашет друзей».



