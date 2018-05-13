Фотофакт: в Задворцах утром сгорела маршрутка
Желтая «ГАЗель» вспыхнула, судя по всему, по ходу движения.
Водитель остановился, дабы попытаться укротить пламя, но ничего не вышло. Машина оказалась на остановочном пункте недалеко от кольца, но, по предварительной информации, в ней не было пассажиров, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, а вот последствия вполне очевидны: автомобиль выгорел дотла и восстановлению не подлежит. На какое-то время, пока спасатели ликвидировали пожар, движение в сторону трассы М-1 было затруднено, сообщает Вечерний Брест
13:39 13/05/2018
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