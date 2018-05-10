Уроженка Беларуси в США страдает от загадочной болезни

Некоторые ученики выпускного класса выбирают нагрузку полегче после тяжелого предыдущего года. Но Катя Дамски, удочеренная в Беларуси ее мамой в 20 месяцев, – другой случай, пишет Bethesda Magazine.





Она углубленно изучает сразу три предмета в школе имени Уолта Уитмена, а также играет в музыкальной группе и плавает на соревнованиях за ученическую и клубную команды Бетесды – города в штате Мэриленд, США.





Часто такой насыщенный день проходит у Кати нормально. Но иногда прямо во время урока в голове вдруг возникает пустота. Девушка знает, что стоит опустить голову на парту, и через несколько секунд она заснет. Случается это раза два в неделю.





В такие дни Катя идет в школьный медпункт и звонит маме, чтобы та отвезла ее домой. Там девушка проваливается в глубокий сон, который может длиться до четырех часов, и когда просыпается, чувствует себя намного лучше.









На следующий день, если все в порядке, она возвращается в школу, не зная, что принесут ей очередные сутки.





И хотя Катя сейчас знает, почему страдает от этих атак сокрушительной усталости, она все равно не может понять, как ее тело может так внезапно подводить ее.





«Иногда это раз – и нахлынуло, – говорит 18-летняя жительница Бетесды. – И я думаю: «Я же была в порядке этим утром. Что произошло?»





Катя – одна из числа местных подростков, у которых за последние годы диагностировали POTS – синдром постуральной ортостатической тахикардии, который, как говорят медики, встречается у одного из ста подростков, в основном девочек.





Это одна из форм дизавтономии – общего названия для обозначения заболеваний, связанных с неправильной работой автономной нервной системы.





У таких пациентов нервная система посылает неверные сигналы, не позволяющие кровеносным сосудам сужаться в нужной степени. Это сильно сокращает количество крови, возвращающейся к сердцу, когда человек, например, встает после лежания.





Уменьшение потока заставляет сердце сокращаться аномально быстро – оно начинает биться со скоростью на 30-50 ударов в минуту больше, а это вызывает обморочное состояние и тошноту.





У людей с POTS часто наблюдается хроническая усталость, головные боли, беспокойство и депрессия, а также проблемы с пищеварительной системой.





Диагностировать синдром постуральной ортостатической тахикардии трудно, потому что его симптомы могут указывать на множество других причин.





Основной метод, используемый врачами, следующий: пациента фиксируют на столе лежа, а затем поворачивают стол из горизонтального положения в вертикальное, замеряя при этом скорость работы сердца и кровяное давление.





Никто знает, почему возникает POTS. Хотя исследования показали, что ряд пациентов начинает проявлять симптомы после подхватывания вирусов, таких как вирус Эпштейна-Барра, или сотрясения мозга.





Излечиться от этой болезни нельзя, хотя многие подростки «перерастают» ее. Пациенты борются со своим состоянием при помощи лекарств и изменения образа жизни, включая повышенный прием соли и жидкостей, а также регулярную физзарядку.





Хотя знание о существовании POTS становится достоянием все большего числа людей, многие доктора все еще по-прежнему не диагностируют ее, и некоторые измученные семьи месяцами и годами ходят по специалистам в поисках ответов.





Некоторые медики говорят подросткам в таких случаях, что их чувство усталости, тревоги и депрессия происходит из-за недосыпа, как и у остальных сверстников.





До того, как у Кати в феврале 2016 года диагностировали POTS, у нее были проблемы с надпочечной железой и болезнью Лайма. Оглядываясь назад, девушка и ее мама понимают: сигналы о том, что что-то шло не так, были и раньше.





Катя вспоминает, что в четвертом классе у нее темнело в глазах, когда вставала по утрам. Кроме того, она изгибала свое тело так, как не могли другие. По словам ее мамы, девушка может закрыть холодильник, используя лишь свою лопатку.





Кате всегда нравилось плавать. Но в восьмом классе она стала страдать от мышечной боли и усталости. Бывало, спала по 13 часов в сутки. Были трудности с утренней зарядкой. При подъеме по лестнице появлялась одышка.





А однажды в январе 2016 года мама девушки получила звонок от дочки, которая была дома: «Мама, я потеряла сознание, и я вся в крови». Позднее оказалось, что когда Катя упала, то разбила себе нос и подбородок.





После этого уроженку Беларуси и направили к специалисту, знакомому с POTS. В результате тестов тот установил, что у нее именно синдром постуральной ортостатической тахикардии.





Мама узнает о том, что у дочки очередное обострение болезни, когда ее отметки в школе становятся хуже. На ее кровеносный поток, например, может влиять изменение температуры на улице, и Катя медленнее соображает, если становится холоднее.





До того, как учителя узнали о ее диагнозе, девушке приходилось сталкиваться с их скептицизмом, когда говорила, что неважно себя чувствует. «Ведь эта болезнь невидима, это не сломанная нога и не рак. И не видно, как эти дети страдают», — говорит ее мама.





Сейчас Катя ежедневно принимает таблетки, которые стимулируют сужение кровеносных сосудов. Она старается ежедневно спать минимум восемь часов. Когда может, плавает, пьет много жидкости и поглощает много соли.





Этот режим вроде бы помогает, и в этом году девушка чувствует себя намного лучше. Но маме все равно надо каждое утро давать ей лекарство, чтобы «завести» дочку на весь день, пишет belmir.by









Катя не собирается сдаваться болезни и дать ей определить дальнейшую ее жизнь. Она планирует изучать морскую биологию в колледже Экерда во Флориде, где теплый климат будет сдерживать симптомы болезни.





И продолжает заниматься плаванием, когда в состоянии. «Это наилучшее для нее средство. Давление заставляет кровь двигаться», – говорит ее мама.



