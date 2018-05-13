ДТП в Каменецком районе. Погиб ребенок
ДТП произошло 13 мая около 7.00 на 54 км автодороги Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», вблизи деревни Мартынюки, сообщили в УГАИ УВД Бресткого облисполкома.
Фото: gaibrest.by
По предварительной информации, 42-летний водитель на Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор». В результате столкновения погиб 13-летний ребенок, который находился на переднем пассажирском сидении. Водитель Renault и погибший мальчик — граждане Украины.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
12:21 13/05/2018
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