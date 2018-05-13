В Финляндии спасли горбатого кита – он запутался в рыболовных сетях





Чтобы спасти пленника, к месту ЧП прибыли небольшие яхты. Так как кит нервничает, если рядом находятся несколько судов с работающими двигателями.

Спасатели освободили кита размером около 8 метров в длину из сетей.

Ранее горбатый кит был замечен у берегов Финляндии 12 лет назад поблизости от населенного пункта Раахе также в Ботническом заливе.

По финским законам, приближаться к китам запрещено. А при обнаружении сразу сообщить властям, пишет РИА Новости.









Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.



