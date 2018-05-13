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В Финляндии спасли горбатого кита – он запутался в рыболовных сетях

Млекопитающее было замечено в районе Берго в Остроботнии.


Чтобы спасти пленника, к месту ЧП прибыли небольшие яхты. Так как кит нервничает, если рядом находятся несколько судов с работающими двигателями.
Спасатели освободили кита размером около 8 метров в длину из сетей.
Ранее горбатый кит был замечен у берегов Финляндии 12 лет назад поблизости от населенного пункта Раахе также в Ботническом заливе.
По финским законам, приближаться к китам запрещено. А при обнаружении сразу сообщить властям, пишет РИА Новости.


Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.


12:45 13/05/2018






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