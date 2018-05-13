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Куриные яйца и «плохой» холестерин не взаимосвязаны

Установлено, что употребление большого количества яиц не вредит сердечно-сосудистой системе.


Долгое время доктора не рекомендовали есть много яиц, поскольку считалось, что в них содержится много холестерина. Некоторые говорили даже, что можно позволять себе не более двух яиц в неделю. Ну, а людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, а также диабет 2-го типа или преддиабетное состояние, врачи рекомендовали еще больше ограничить потребление яиц.


Как сообщает Medical Xpress, австралийские эксперты провели эксперимент, насколько яйца могут испортить состояние сердечно-сосудистой системы. Две группы людей придерживались одного и того же рациона, за исключением количества яиц: участники первой группы должны были съедать 12 штук в неделю (фактически — каждый день по яичнице), а участники второй группы — всего две штуки в день.

Через три месяца исследователи проверили состояние здоровья добровольцев: ни у кого не возникло негативных изменений в сердечно-сосудистой системе. На этом эксперимент не закончился — участников посадили на диету для снижения веса, однако количество яиц в рационе оставили тем же. Все худели равномерно, никаких проблем со здоровьем не возникло.


Вывод, который следует из этого эксперимента: связь между яичницей и образованием холестерина в организме человека — если и есть, то слишком сложная. Как уже известно в последнее время, холестерин бывает «плохим» и «хорошим», процесс возникновения до конца еще не изучен, повлиять на него непросто. Так что без причины ограничивать себя в любимой «болтунье» или омлете нет необходимости.



7days.ru
12:30 13/05/2018






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