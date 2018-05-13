Девочка в Якутии погибли, утонув в стиральной машине с вертикальной загрузкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные регионального Следственного управления СК.





ЧП произошло в селе Сунтар. "11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой емкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея", - говорится в сообщении.





По данным следствия, вечером 11 мая мать девочки во время стирки белья покинула помещение, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина обнаружила тело ребенка без признаков жизни в баке стиральной машины.





В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет принято решение.



