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В Якутии полуторагодовалая девочка погибла в стиральной машине "Фея"

По данным следствия, вечером 11 мая мать девочки во время стирки белья покинула помещение, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина обнаружила тело ребенка без признаков жизни в баке стиральной машины.

Девочка в Якутии погибли, утонув в стиральной машине с вертикальной загрузкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные регионального Следственного управления СК.

ЧП произошло в селе Сунтар. "11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой емкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 11 мая мать девочки во время стирки белья покинула помещение, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина обнаружила тело ребенка без признаков жизни в баке стиральной машины.

В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет принято решение.


11:55 13/05/2018






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