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СМИ: На прохожих в Париже напал выходец из Чечни

Напавший вечером в субботу на прохожих в центре Парижа — выходец из Чечни в возрасте около 20 лет, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

«Полицейские смогли установить имя нападавшего во втором округе Парижа. <…> По информации Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста», — цитирует ria.ru сообщение радиостанции.
Отмечается, что молодой человек не имел при себе никаких документов, «но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев».

Как сообщалось, инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы, где также расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек от полученных ранений скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.


Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», отмечают французские СМИ.


11:10 13/05/2018






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