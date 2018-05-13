Взрывы прогремели в церквях Индонезии: есть жертвы

Количество погибших при взрывах в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до девяти, пострадали около 40 человек, сообщают местные СМИ.





Ранее поступали данные о шести погибших и более 30 пострадавших.

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Бомбы разорвались утром в воскресенье в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве. Полиция подтвердила гибель одного террориста-смертника.

Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острое Ява. Последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут. Один прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро, другой — в церкви пятидесятников на улице Арджуно, пишет sputnik.by





Сообщается, что нападавшие были одеты как прихожане церкви. Во время службы они находились внутри зданий и привели в действие бомбы. На месте происшествия работают правоохранители.



