Злоумышленники ночью подожгли хозпостройки пенсионерки, а когда родственники приехали на пожар, воры проникли в их дом на другой улице этой же деревни и похитили 196 тысяч долларов(!). Именно эта версия является одной из самых вероятных, которые рассматривают правоохранительные органы.





Пожар хозпостроек на улице Ганцевичской в доме №75 в деревне Хотыничи, где проживает пенсионерка Софья Фоминична Саутина, произошёл около 2 часов 45 минут ночи. Когда сарай и пристройки были охвачены пламенем, а с разбушевавшимся пламенем боролись пожарные и родственники, злоумышленники проникли в дом на улице Первомайской, где проживают дочь и зять Софьи Фоминичны, и украли крупную сумму денег.





Сергею Николаевичу (потерпевший – прим.) позвонила теща: рассказала, что у неё во дворе горит сарай, пишет TUT.by. Мужчина разбудил соседа и на его машине вместе с женой поехал на место пожара. Участок тещи располагается примерно в двух километрах от его дома. Сергей Николаевич помог спасателям проехать к охваченному огнем зданию.









— Когда я понял, что сарай догорает, я позвонил мужу старшей сестры, чтобы он отвез меня обратно. Мы подъехали к дому. Сначала подумали, что забыли окно закрыть. Потом зашли и увидели, что вся комната вверх дном.





Дом пустовал примерно два часа: с 2:45 до 4:40. В этот промежуток времени и произошло ограбление. Как рассказал собеседник, злоумышленник монтировкой «выдавил» окно и проник в спальню, где хранились деньги:





— Навел кто-то свой. Две комнаты целые остались. Искали деньги в спальне, где они и лежали.





В общей сложности из дома мужчины пропало 196 тысяч долларов. Он предполагает, что грабитель не рассчитывал «вынести» такую большую сумму, но незадолго до происшествия родственники продали квартиру, а все деньги от продажи хранились в доме Сергея Николаевича вместе с выручкой от продажи двух тракторов и семейными сбережениями.





Жители деревни называют это хищение кражей века. До сих пор действительно такого хищения не только в деревне, но и в Ганцевичском районе, еще не было.





Сумма денег, которую они украли, пожалуй, миллионы жителей Беларуси видели только в фильмах по телевизору.





Жители деревни отзываются о семье, ставшая жертвой ограбления, только с положительной стороны. Говорят, что сельские бизнесмены пользуется уважением и авторитетом у сельчан. И муж, и жена, с предпринимательской хваткой. Деньги всегда зарабатывали своим нелёгким трудом.





Сергей Николаевич в Хотыничах, где проживает более 2300 человек, уже много лет оказывает услуги населению по обработке земли тракторами и сельхозтехникой, выращивает зерновые, работая с раннего утра до поздней ночи. Также он заготавливал лес и реализовывал дрова. Его жена, будучи индивидуальным предпринимателем, много лет занималась выездной торговлей одежды и также умела зарабатывать деньги.





“Если по горячим следам найдут, то, может, хоть половину удастся вернуть”, – сказал хозяин журналисту «ГЧ». – Будем надеется на профессионализм правоохранительных органов».





По словам Сергея Николаевича, теперь вспоминаются отдельные моменты, которые свидетельствуют, что преступление готовилось заранее. Однако в целях тайны следствия эти данные пока не раскрываются.





Оперативность сейчас действительно очень важна, чтобы установить личности преступников и вернуть украденные деньги, нужны фаты. Поэтому важна любая информация, которая может помочь следственным органам. Возможно, незнакомые люди были в деревне в ближайшие дни или недели. Или кто-то заметил среди своих односельчан необычное поведение или разговоры.





Звоните в милицию по телефонам 8-01646-2-12-32, 102 или Следственный комитет 8-01646 -622-01, 8-01646 -622-03. Анонимные сообщения также одобряются.



