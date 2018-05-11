Директор Бобруйского кожкомбината — об уголовном деле против него





Сейчас Михаил Иванович работает. Когда корреспонденты связались с ним, он находился в командировке в Могилеве. Директор Бобруйского кожевенного комбината сказал журналисту «Вечернего Бобруйска», что будет стараться доказать свою невиновность.

— Мы работали со всеми фирмами на законных основаниях, — сказал он.









11 мая стало известно, что в отношении директора кожевенного комбината в Бобруйске управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбудило уголовное дело. Начальник ведомства Вячеслав Андрухов заявил журналистам, что на бобруйском предприятии была выявлена преступная схема. По его словам, директор Михаил Кунц сотрудничал с двумя фирмами, которыми руководят его зятья.

— Имея прямые контракты с поставщиками химического сырья, необходимого для переработки кожи, он тем не менее снизил долю поставок непосредственно от производителя, зато в больших объемах закупал его химические препараты через посредника по более высокой цене. Интерес директора комбината объяснялся просто: посредниками выступали две фирмы, которые возглавляли его зятья, — рассказал начальник управления Вячеслав Андрухов.





Михаил Кунц пришел на Бобруйский кожкомбинат в 1970 году. Работал мастером, старшим мастером, затем стал начальником цеха, начальником производства, главным инженером.





Руководит предприятием с 1984 года. А с 1992 года стал генеральным директором Бобруйского кожкомбината. За время работы награжден двумя грамотами Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Совета Министров БССР. Также он окончил Международный институт менеджмента в Австрии.







