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Витебские коммунальщики научились делать ремонты-невидимки

Местный активист Олег Кветинский решил выяснить, когда же в его подъезде будет ремонт. Но до местного ЖРЭТ (Жилищно-ремонтно-эксплуатационный трест) дойти не успел: в почтовом ящике его ждало письмо с отчетом, что все давно отремонтировано.


Еще зимой Олег обратился к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяны Старинской с просьбой провести ремонт окон в подъезде № 2 в доме № 119 по улице М. Горького в Витебске. Депутат передала обращение Государственному предприятию «ЖРЭТ г. Витебска» и поручила восстановить недостающее остекление в оконных рамах в феврале того же года.


Зима давно закончилась, но за работу так никто и не взялся, говорит Олег Кветинский: «Хотел было уже зайти в ЖРЭТ и спросить, когда же они сделают обещанный еще в феврале ремонт окон в подъезде, однако тут приходит письмо – работы по восстановлению отсутствующего остекления проведены. А жильцы дома даже и не заметили перемен».
Олег Кветинский в своем подъезде. Согласно документам стекло в окна будто бы вставили, правда через такое невидимое стекло проходит человеческая рука
Стоит вспомнить, что ЖРЭТ г. Витебска – проблемное предприятие. Работникам второй год сокращают зарплаты и меняют условия труда. Людям приходится работать собственным инструментом, а материалы – покупать самим или искать по помойкам. Не удивительно, что в таких условиях ремонт происходит исключительно на бумаге.

Жильцов дома такой ремонт на бумаге не удовлетворил, поэтому они и дальше будут требовать от депутата выполнения обещанного.





09:43 13/05/2018






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