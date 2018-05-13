Витебские коммунальщики научились делать ремонты-невидимки





Еще зимой Олег обратился к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяны Старинской с просьбой провести ремонт окон в подъезде № 2 в доме № 119 по улице М. Горького в Витебске. Депутат передала обращение Государственному предприятию «ЖРЭТ г. Витебска» и поручила восстановить недостающее остекление в оконных рамах в феврале того же года.









Зима давно закончилась, но за работу так никто и не взялся, говорит Олег Кветинский: «Хотел было уже зайти в ЖРЭТ и спросить, когда же они сделают обещанный еще в феврале ремонт окон в подъезде, однако тут приходит письмо – работы по восстановлению отсутствующего остекления проведены. А жильцы дома даже и не заметили перемен».

Олег Кветинский в своем подъезде. Согласно документам стекло в окна будто бы вставили, правда через такое невидимое стекло проходит человеческая рука

Стоит вспомнить, что ЖРЭТ г. Витебска – проблемное предприятие. Работникам второй год сокращают зарплаты и меняют условия труда. Людям приходится работать собственным инструментом, а материалы – покупать самим или искать по помойкам. Не удивительно, что в таких условиях ремонт происходит исключительно на бумаге.





Жильцов дома такой ремонт на бумаге не удовлетворил, поэтому они и дальше будут требовать от депутата выполнения обещанного.











