Весной минчанка Алеся Лесничая решила шесть дней отдохнуть в Израиле. Купила билеты туда-обратно, забронировала гостиницу — и 26 апреля вылетела в Тель-Авив. Но вместо моря и пляжа оказалась за решеткой.

«Вы — русские, белорусы, украинцы — едете, чтобы нелегально у нас жить»

Виза в Израиль белорусам не нужна. Разрешение на въезд, говорит Алеся, ставят по прилету. Из Тель-Авива девушка планировала отправиться в Нетанию, но сотрудница паспортного контроля попросила ее «пройти в комнату».





— Чем я ей не понравилась? Не знаю, — рассуждает собеседница. — Она уточнила цель приезда, я сказала: «Туризм». И все — на этом вопросы закончились.





Из «комнаты» Алесю пригласили на допрос. Тут мужчина в форме забрал у нее телефон. Не спрашивая разрешения, вспоминает белоруска, он проверил ее соцсети, посмотрел фото, почитал личную переписку. А потом вдруг стал спрашивать: «Когда вы поругались с парнем?», «Как часто вы ругаетесь?»





— Моя двоюродная бабушка раньше жила в Израиле. Дядя периодически летал к ней в гости, и у меня был его местный номер, — рассказывает Алеся. — Года два назад бабушку перевезли в Минск, поездки закончились, ее номер я удалила и забыла. Но проверяющий его как-то нашел. Как? Не знаю. Стал спрашивать: «Вы же сказали, в Израиле у вас никого нет. А это кто?». Я объяснила, он: «Говори правду». Отвечаю: «Я не вру». Он: «Вы все — русские, белорусы, украинцы едете, чтобы нелегально у нас жить». «Да у меня и мысли такой не было», — возражаю и показываю обратный билет.





Человека в форме это не убедило. Во въезде Алесе отказали, причину пояснили так: «подозрение на нелегальную миграцию».





— Меня снова отправили в комнату, где я ждала допроса, — продолжает девушка. — Там было человек десять. В слезах подошла к охраннику, поинтересовалась: «У кого можно узнать, когда я полечу домой?». Он ответил: «Сиди, жди».





По словам Алеси, она готова была сама купить билет на ближайший рейс до Минска. В ответ, вспоминает, сказали: «Хорошо, но оплати картой». У белоруски в кошельке оказалась только наличка.





— Не знаю, почему они не разрешили мне этого сделать, — не скрывает эмоций собеседница.





На просьбу встретиться с консулом, продолжает Алеся, ей предложили «закрыть рот». Она успела написать сообщение парню. Время было позднее, и он спал.





«Если что-то не нравится, приедешь в свою страну и подашь в суд»

Позже Алесю и других, сидевших с ней «в комнате» пассажиров, куда-то повезли. Куда — не объяснили.





— Нас привезли в тюрьму. Это было двухэтажное здание, — описывает происходящее далее собеседница. — Забрали личные вещи — все, даже расческу и зажигалку.





Белоруску отправили в камеру на девятерых. С ней сидели женщины из России, Молдовы, Украины.





— Помещение маленькое, тут же туалет и душевая. Дышать нечем, стены исписаны нецензурными словами, — описывает обстановку Алеся. — Судя по надписям, там было много белорусов: из Витебска, Гомеля — и других городов. Кормили нас три раза в день, продукты всегда одинаковые: маленький батон и сыр фета. Иногда давали мандарины и еще воду. Но воды было не допроситься: приходилось стучать в дверь.





На второй день, продолжает собеседница, ей «на минуту» разрешили позвонить домой. Говорит, только и успела сказать, что случилось.





— Вы требовали встречи с консулом?





— Да, и в первый день, и во второй, — отвечает Алеся. — Мне повторяли: закрой рот. Сказали, если что-то не нравится, приедешь в свою страну и можешь подать в суд. А тут ты должна вести себя соответственно положению, которое занимаешь.





— Родных вы просили связаться с консулом?





— Мои родители погибли, я давно одна, поэтому позвонила хорошему другу. Он сказал, попробует что-нибудь узнать, просил оставаться на связи. Однако набрать его у меня больше не получилось. Знаю, что в консульство он не дозвонился. Потом была суббота, там выходные.





Адвоката Алеся не просила, но, когда юрист приходил к одной из задержанных, белоруске удалось проконсультироваться.





— Адвокат была из Израиля, — говорит собеседница. — Она сказала, вы ничего не нарушали. Просто вам отказали во въезде, в Израиле такое часто случается. Мол, я молодая девушка, прилетели одна, вдруг захочу остаться. Адвокат объяснила, что меня должны были связать с консулом. Если я что-то нарушила — отправить в суд, признать арестованной и только тогда привезти сюда.





Возмущаться, рассказывает белоруска, она не стала. Подумала, это может быть небезопасно.





«Я бы хотела получить компенсацию за три дня за решеткой»

29 апреля вечером Алесю привезли в аэропорт. Всю дорогу ее сопровождал охранник. Он же передал паспорт девушки стюардессе. В 23.50 Алеся вылетела из Израиля в Беларусь.





— В Минске я позвонила в израильское посольство, — рассказывает собеседница. — Секретарь, услышав мою историю, сказала: консул с вами разговаривать не будет.





Девушка обратилась в МИД Беларуси.





— Мне сказали, в конце мая представители министерства полетят в Израиль. Там вместе с другими вопросами, обсудят и мой. Не знаю, будет ли это так, но письмо я отправила, — делится переживаниями девушка и продолжает: — Важно, чтобы белорусы, которые летят в Израиль, знали: такое может случится и с ними. К тому же, я бы хотела получить компенсацию за три дня за решеткой. Ведь это и нервы, и испорченный отпуск. Да и 550 долларов, которые я потратила на билеты мне никто не вернет.





«Безвиз» не обязывает ни Израиль, ни Беларусь пропускать на свою территорию граждан данных стран





В посольстве Израиля в Беларуси пояснили: «безвиз» не обязывает ни Израиль, ни Беларусь пропускать на свою территорию граждан данных стран. В Израиле основанием для запрета может стать, например, ситуация, когда белорус, предварительно не оформив рабочую визу, собирается въехать сюда на заработки. Или же, предположим, человек хочет посетить ближайших родственников, которые находятся в Израиле по долгосрочной визе, — по работе, учебе и т.д.





В ситуации, когда граждане Беларуси вступают в брак с гражданами Израиля, белорусы не могут посетить Израиль как туристы. Въезд оформляется отдельным порядком.





Если человек хочет убедиться в том, что его ситуация не подпадает под ограничения во въезде, дипломаты рекомендуют заранее обратиться за консультацией в посольство Израиля в Минске. Но окончательное решение в любом случае принимает пограничная служба Израиля. Посольство не может гарантировать разрешения на въезд.





В посольстве также напоминают: запрет на въезд в Израиль не является вечным. В случае отказа во въезде или при сомнении, что человека пропустят через границу, его израильские родственники или друзья могут обратиться в МВД Израиля и попросить оформить разрешение на въезд.





«Когда ввели упрощенный режим въезда, меры миграционного контроля на границе усилили»

В посольстве Беларуси в Израиле не скрывают: отказов во въезде белорусам становится больше. Цифра эта «не угрожающая, но явно имеет арифметическую прогрессию». По словам Игоря Вериго, первого секретаря по консульским вопросам, данная проблема не раз обсуждалась на высоком уровне.





— В мае у нас запланировано несколько встреч с израильской стороной, где мы в очередной раз выскажем высокую озабоченность развитием ситуации, — делится планами собеседник.





По отношению к выходцам из стран бывшего СССР, рассказывает дипломат, израильская сторона «очень жестко применяет инструкцию по обеспечению миграционной безопасности». На сайте посольства Беларуси в Израиле и нашего МИДа есть рекомендации по въезду в Израиль.





— Рекомендации нас ни к чему не обязывают, — передает позицию представителей внутренних дел Израиля Игорь Вериго. — По их мнению, выработать советы, при соблюдении которых, миграционные службы, обязательно разрешат въезд в страну, невозможно.





Некоторые белорусы ошибочно полагают, замечает собеседник, если с Израилем «безвиз», значит можно приехать сюда на заработки на несколько месяцев.





— На самом деле это не так. Для легального трудоустройства нужно иметь разрешение и получать визу, — описывает ситуацию собеседник. — После того, как ввели упрощенный режим въезда, меры миграционного контроля на границе усилили. По мнению израильтян, профессиональная подготовка их пограничников, позволяет с помощью трех-четырех вопросов выяснить действительную цель визита.





Например, человек сообщает, что едет как турист. При этом у него с собой недостаточно денег: сумма в 300−500 долларов для довольно дорогого Израиля немного. Подозрения может вызвать и сомнительный отель, который въезжающий забронировал, или то, что он не может внятно объяснить цель визита.





«О том, что белоруса не пропустили в Израиль, мы чаще всего узнаем от его родных»

Белорусам, которых не пустили в Израиль и отправили в пункт временного содержания, дипломат напоминает: пробуйте связаться с консулом и родственниками.





— Израильская сторона утверждает: они предоставляют и телефон, и номера. Наши же граждане говорят, что так происходит не всегда, — продолжает собеседник. — О том, что белоруса не пропустили в Израиль, мы чаще всего узнаем от его родных. Иногда, пока у человека еще не забрали мобильный и у него есть доступ к интернету, он звонит сам.





Ситуацию усложняет и еще одно обстоятельство: юридически люди, которые прилетели в страну и не прошли пограничный контроль, оказываются в транзитной зоне. Вмешаться в такую историю консулу затруднительно: действия дипломатов ограничены территорией. В данном случае, территорией Израиля.





По международным правилам, «невъехавшего» человека должны отправить на рейсе той же авиакомпании, которой он прилетел. Однако у него есть право за свои деньги купить билет на другой рейс из Израиля в любую страну. Желательно на родину, или туда, где белорусам не нужна виза. В нашем случает, это, например, Украина или Россия.









— Но здесь возникает другой вопрос, — уточняет нюансы Игорь Вериго. — По израильским нормам сам он купить этот билет не может. Ему нужно связаться с родными напрямую или через консульский отдел. Попросить приобрести ему билет и по электронной почте отправить в миграционную службу израильского аэропорта. По билету человека должны посадить на самолет. К сожалению, это право реализуется очень тяжело. Мы так помогли всего нескольким нашим гражданам.





«Невъехавшим» белорусам, которые уже вернулись домой, дипломат советует, оспорить решение израильских властей через посольство Израиля в Минске, а также сообщить об этом в МИД Беларуси.





— Обсуждая данный вопрос с израильской стороной, у нас будут конкретные факты, — отмечает собеседник. — А это важные аргументы для диалога.



