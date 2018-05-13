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Пьяный минчанин украл для детей самокат и велик, но донес до них только самокат: велик у него украли

История случилась на улице Гинтовта: двое мужчин сидели в квартире многоэтажного дома и немного (но это не точно) выпивали.

Когда одному из них пришло время ехать домой, он вышел на площадку, вызвал лифт, но затем увидел самокат и велосипед. Подумал (но это тоже не точно) и решил забрать средства передвижения для собственных дочери и сына. Увы, 41-летний минчанин смог донести до детей только самокат: велосипед у него украли в магазине, куда он зашел за спиртным, пишет gov.by.

 

Уже возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде общественных работ, штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо же арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Первомайское РУВД заявляет, что уже нашло подозреваемого – мужчину, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

 

08:55 13/05/2018






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