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В Дрогичинском районе сгорела 100-летняя мельница

Райисполком собирался сделать из нее туристический объект, предприниматель хотел забрать в частный музей. В итоге от ветряка остались только черные головешки.

- У нас на субботу был запланирован субботник, уборка территории вокруг мельницы, - говорит Валентина Лукьянович, директор Дома социальных услуг деревни Лесники, где стоял ветряк. - А теперь что… Остается только развести руками. Мельница войну простояла, а тут на 9 Мая сгорела…

 

В МЧС местные жители позвонили в половине четвертого ночи. Деревянная постройка сгорела моментом. Пожарные приехали уже на пепелище - над балками только стелился дым, сообщает kp.by

 

- Причины пожара помогут выяснить милиция и МЧС. Каким образом среди ночи сгорела мельница без электричества. Молний и грозы в том районе тоже не наблюдалось, - комментирует «Комсомолке» Леонид Куровский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома.

Пожарные приехали, когда мельница уже догорала - огонь ее полностью уничтожил. Фото: Дрогичинский РОЧС.

О сложной судьбе этого ветряка «КП» уже писала. Деревянную мельницу в деревне Лесники еще в начале прошлого века поставил местный еврей. В 30-е годы у нее сменился хозяин, потом мельницу приписали к колхозу. А в 1962-м году млын остановился. Он стоял на окраине деревни практически в чистом поле больше 50 лет, пока им не заинтересовался коллекционер старины из Дрогичина.

 

Валентин Дашкун навел справки: мельница оказалась бесхозной, ни колхозу, ни сельсовету она не принадлежит. Предприниматель связался с внучкой последнего владельца ветряка, и за символическую сумму выкупил уникальный объект. Хотел по всем правилам отреставрировать и поставить в своем частном музее народного быта. Только мельница не дала себя увезти: когда ее поднимали, стрела подъемного крана сломалась, и ветряк развалился.

 

На мельницу было много планов, но все они обернулись прахом. Фото: Валентина Лукьянович.


Все поправить и все-таки забрать мельницу Валентину Дашкуну уже не разрешили. По закону в чью-то собственность бесхозный объект может перейти только через год. Ставил млын на место и покрывал крышу гидроизолом уже райисполком. Чиновники решили найти в архиве документы, которые помогли бы установить последнего владельца. Потом в суде собирались выяснить, законной ли была сделка коллекционера с внучкой мельника. И, если право собственности оставили бы за райисполкомом, местные власти хотели сделать из 100-летнего млына туристический объект.

 

Теперь все планы в буквальном смысле обернулись прахом, а местные жители с нетерпением ждут, каким будет финал этой детективной истории. Многие подозревают поджог, хотя и говорят об этом осторожно, стараясь не выступать с необоснованными обвинениями.

 

- Так много деятельности вокруг той мельницы было, что она сгорела, чтобы не достаться никому. Ждем, что милиция скажет. Хотя какая уже разница, не будешь же новую мельницу на пожарище ставить, - рассуждают в Лесниках.

08:37 13/05/2018






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