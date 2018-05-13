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Скончалась настоятельница монастыря в Глубоком

В Глубоком 10 мая на 76-м году жизни скончалась настоятельница женского православного монастыря в честь Архистратига Божия Михаила игумения Анфиса (Шевердяева).


Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий совершил Панихиду по новопреставленной игумении Анфисе, сообщает sobor.by.

Игумения Анфиса (Шевердяева) являлась настоятельницей женского монастыря в честь Архистратига Божия Михаила с 2004 года. Под руководством игуменьи Анфисы прошли масштабные работы по восстановлению обители. Её стараниями была построена домовая церковь святителя Тихона Задонского, в которой совершаются уставные монастырские службы. При монастыре действует воскресная школа. Появилось небольшое подсобное хозяйство со своей пасекой, садом и огородом.

Березвечская обитель пережила ужасы революции, оккупацию, монастырский собор, построенный в стиле Виленского барокко, был взорван уже после войны.

 

Новая обитель расположилась в 1 км от исторического места бывшего Березвечского монастыря. Возрождение монастыря началось в 2004 году. Возглавить этот труд доверили одной из опытнейших и благочестивых игумений – матушке Анфисе (Шевердяевой). Накануне нового назначения матушка Анфиса успешно руководила многообширной деятельностью Евфросиниевского монастыря в Полоцке.

Начинать пришлось фактически с нуля – сестры приехали на место, где стоял двухэтажный нежилой дом, в котором текла крыша и скапливалась вода в подвале, рядом располагался большой заросший пустырь.

К концу 2006 года трудами игуменьи Анфисы и сестер был возведён домовый храм во имя святителя Тихона Задонского. В 2007 году, в праздник Рождества Христова, в новой церкви была совершена первая Божественная литургия.

В 2014 году началось строительство нового храма – во имя Архистратига Божия Михаила, чьим именем и названа обитель. Уже возведены цокольный и первый этажи храма.


08:34 13/05/2018






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