Счастливая для многих граждан новогодняя ночь стала одной из самых неудачных в биографии жителя деревни Дыманово. Через десять минут после боя курантов мужчина уже сидел не за праздничным столом, а за рулем угнанного трактора. Пробраться в кабину «Беларуса» для правонарушителя не составило никакого труда, пишет pridvinje.by.





Перед судом мужчина предстанет за совершение тройного преступления: угон, повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, уклонение от отбывания ранее назначенного судом наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.— В ходе следствия установлено, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый неправомерно завладел трактором и совершил поездку на нем без цели хищения,— рассказал следователь Витебского РОСК Андрей Гречкин. — В ходе движения гражданин не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — ограждение забора одного из частных домовладений д. Дыманово.









Как оказалось, правонарушитель ранее был судим и приговорен к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок пять лет со штрафом в размере 250 базовых величин.





К сожалению, в последнее время трагедии на поле стали случаться все чаще. Так в апреле на поле возле деревни Задубровье Витебского района во время производства сельхозработ 35-летний водитель трактора «Кировец» К-744 Р 4 при движении совершил наезд сеялкой на 51-летнего водителя трактора «Беларус». Мужчина погиб.