Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место

"В Лицее БГУ началась вступительная кампания. Всего подано для поступления более 1,5 тыс. заявлений. Наибольшее количество - в биологические классы, почти 360. Конкурс здесь составляет 9,3 человека на место", - проинформировали в пресс-службе вуза.

На поступление в математический класс зарегистрировались 297 абитуриентов (конкурс - 7,5 человека на место), в физический - 250 (конкурс - 6,2), информационно-математический - 161, историко-обществоведческий - 137, филологический (английский) - 140, химический - 130, филологический (русский) - 84. Из общего числа поступающих 31 человек будет зачислен в лицей без экзаменов. Ими станут победители заключительного этапа республиканской олимпиады (дипломы I, II или III степени) по физике, математике, информатике, химии, биологии, истории, обществоведению, русскому языку и литературе, белорусскому языку и литературе, английскому языку. Зачисление в 10 классы лицея будет осуществляться по результатам двух письменных вступительных испытаний, которые пройдут 13 и 20 мая.









Резервный день запланирован на 26 мая. Обучение в Лицее БГУ ведется по семи направлениям. Всего в 2018/19 учебном году планируется открыть двенадцать классов: по два математических, физических, биологических, филологических, историко-обществоведческих и по одному химическому и информатико-математическому.