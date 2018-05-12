Как уверяют правоохранительные органы, ранее неоднократно судимый 52-летний уголовный «авторитет», пользуясь своим статусом в криминальном мире, «разводил» желающих порешать возникшие проблемы с законом.





Он уверял просителей, что необходимо дать взятку в прокуратуру и суд. Предназначенные для подкупа должностных лиц деньги присваивал, а клиентов убеждал, что благодаря его заступничеству и взятке суд вынес самый мягкий приговор из возможных.





Взяли его, как рассказывает начальник отдела по борьбе с оргпреступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД подполковник милиции Руслан Баязитов, благодаря минским бизнесменам, которые хотели вызволить из витебского СИЗО обвиняемого по одному из уголовных дел.





«Смотрящий» за Витебском потребовал у них 4500 долларов наличными и 600 рублей на банковский счет. Минчане согласились сотрудничать с правоохранителями и при передаче денег «авторитета» задержали. Кстати, на оперативном видео мужчина уверяет, что сейчас у него нет никакого статуса в криминальном мире.





На следующее же утро в его отношении возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки в крупном размере и мошенничество в крупном размере, а витеблянина самого поместили в СИЗО.





Спустя несколько дней после этого в областном центре задержали 41-летнего ранее судимого местного жителя, бывшего держателя воровского «общака». Тот, по версии милиции, подряжался выбивать долги. Должники и вправду начинали возвращать денежные средства, но все они оседали у криминально посредника.





Одного из таких должников злоумышленник путем вымогательства под угрозой применения насилия принуждал оплачивать взносы по кредиту на мобильный телефон, оформленному на иное лицо, а также злоумышленник требовал от его определенную сумму за свое покровительство. Потерпевший также согласился сотрудничать с оперативниками и рецидивиста задержали в одном из витебских дворов.





В отношении подозреваемого, который находится в следственном изоляторе, возбудили уголовные дела за мошенничество в крупном размере, вымогательство с угрозой применения насилия и с применением насилия.









Примечательно, что согласно опубликованной в газете «На страже» информации, актуальный держатель витебского воровского «общака» был арестован ранее: в начале января он нанес телесных повреждений охраннику одного из ночных клубов города.



