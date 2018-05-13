Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за €715 тысяч
Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористической организации «Исламское государство»*.
07:34 13/05/2018
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