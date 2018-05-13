Radio Svaboda svaboda.org

Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за €715 тысяч

Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс. Об этом сообщает агентство ANSA.