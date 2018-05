Нетта Барзилай - молодая исполнительница, недостаток сценического опыта которой с лихвой компенсируется харизмой. Ей 25 лет. Нетта была руководителем совета в молодежном лагере музыкантов, служила в составе израильского военно-морского флота, где продолжала работать вокалисткой. В 2016 году она основала ансамбль.





Особенность девушки в ее нестандартном внешнем виде, что использовано в плюс, стиль артистки определяется как шоу одной женщины. Кроме того, Нетта Барзилай использует вокальный лупер, что позволяет размножить голос.





Нетта Барзилай получила наибольшее количество баллов - 529. Клип на песню "Toy" набрал более 26 млн. просмотров на YouTube-канале конкурса, оставив позади ролики других артистов. В песне важный посыл, который обращен ко всем, кто когда-либо сталкивался с несправедливостью по отношению к себе. Получив хрустальный микрофон, новый триумфатор "Евровидения" сказала: "Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!".





Исполнительница из Израиля была фавориткой букмекеров с начала года до самого конкурса. В день первого полуфинала букмекеры предсказывали победу представительнице Кипра Элени Фурейра. Она заняла второе место с песней "Fuego", на третьем месте певец из Австрии Сезар Сэмпсон с песней "Nobody But You". Белорус норвежского происхождения Александр Рыбак - только 15-й.









Интересно, что с поздравлениями победительнице вышел казус.

Twitter неправильно перевел пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он на иврите поздравил соотечественницу Нетту Барзилай с победой в конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Израильский лидер в твите назвал певицу «капара», то есть «дорогая», «милая» — на иврите так обращаются к хорошему другу. Автоматический перевод соцсети выдал фразу: «Ты же корова!» (на английском и русском языках).

Следующую запись премьера Twitter перевел так же: «Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!».

Пользователи сети обратили внимание на ошибку и поспешили объяснить людям, не знающим иврит, что это значит. «Чтобы не было какой-либо путаницы: он называет Нетту "капара", что похоже на название домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга. Это просто написано на иврите так, как слово "cow" (англ. "корова")», — отмечает одна из юзеров.





Кстати, белорусское жюри первое место дало Кипру.