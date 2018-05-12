Скорее всего он хотел в него что-то крикнуть, но подбежавшая охрана вырвала у хулигана из рук микрофон. Временно оставшаяся без «голоса» певица жестами попросила зал петь за нее, и поклонники конкурса горячо поддержали призыв. Парня с заломленными руками куда-то увели, а SuRie подняла девайс, продолжив исполнение.





В итоге жюри приняло решение позволить певице выступить ещё раз - в самом конце конкурса, после представителей Италии. Однако SuRie отказалась.





Напомним, что в прошлом году в Киеве во время выступления Джамалы на сцену выскочил пранкер Седюк, который показал на всю страну пятую точку. Мы были уверены, что подобная история не может повториться, что все уроки учтены - ан нет. Артистка в стрессе, поклонники отвлеклись и обсуждают увиденное. Мы ждём, пока Европейский вещательный союз сообщит имя хулигана.









А на евросмотре в 2010-м году во время выступления Даниэля Дигеса на сцену вбежал известный своими выходками спортивный хулиган из Испании Джимми Джамп, и попытался принять участие в номере, начав выполнять танцевальные па.



