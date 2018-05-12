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Скандал на финале «Евровидения»: У исполнительницы из Британии во время выступления фанат вырвал микрофон

На финальном концерте "Евровидегния" в Альтис-арене в Лиссабоне произошел скандал. Во время выступления участницы из Британии, SuRie, на сцену выбежал мужик, и вырвал у певицы из рук микрофон.

Скорее всего он хотел в него что-то крикнуть, но подбежавшая охрана вырвала у хулигана из рук микрофон. Временно оставшаяся без «голоса» певица жестами попросила зал петь за нее, и поклонники конкурса горячо поддержали призыв. Парня с заломленными руками куда-то увели, а SuRie подняла девайс, продолжив исполнение.

В итоге жюри приняло решение позволить певице выступить ещё раз - в самом конце конкурса, после представителей Италии. Однако SuRie отказалась.

Напомним, что в прошлом году в Киеве во время выступления Джамалы на сцену выскочил пранкер Седюк, который показал на всю страну пятую точку. Мы были уверены, что подобная история не может повториться, что все уроки учтены - ан нет. Артистка в стрессе, поклонники отвлеклись и обсуждают увиденное. Мы ждём, пока Европейский вещательный союз сообщит имя хулигана.


А на евросмотре в 2010-м году во время выступления Даниэля Дигеса на сцену вбежал известный своими выходками спортивный хулиган из Испании Джимми Джамп, и попытался принять участие в номере, начав выполнять танцевальные па.


KP.by
23:57 12/05/2018






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