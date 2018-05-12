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Очевидец: "В Козловичах ОМОН и милиция "перехватили" бус Транспортной инспекции"

В пункте пропуска Козловичи развивались события с участим правоохранительных органов.

"В Козловичах ОМОН, милиция и по гражданке кто-то "перехватили бус транспортной инспекции, транспортников положили лицом о машину. Стоят, руки вверх, ноги на ширине плеч", - написал на редакционный Viber 8 029 689 88 93 очевидец. 
Он добавил: "Это все происходит прямо сейчас. Много людей в штатском, несколько авто гражданских, бус зеленого цвета предположительно пограничников..." 
По мере поступления официальной информации мы обновим заметку.


21:20 12/05/2018






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