"В Козловичах ОМОН, милиция и по гражданке кто-то "перехватили бус транспортной инспекции, транспортников положили лицом о машину. Стоят, руки вверх, ноги на ширине плеч", - написал на редакционный Viber 8 029 689 88 93 очевидец.

Он добавил: "Это все происходит прямо сейчас. Много людей в штатском, несколько авто гражданских, бус зеленого цвета предположительно пограничников..."

По мере поступления официальной информации мы обновим заметку.



