OFFICE LIFE подсчитал средний размер взятки в столичном регионе
Прокуратура Минской области отчиталась по антикоррупционной деятельности в первом квартале текущего года.
Показатель выявляемости подскочил в разы — обнаружено 132 факта коррупции, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Впечатляет и размер установленного ущерба — 1,4 млн рублей, то есть в среднем около $10 тыс. в эквиваленте.
По данным статистики, среди коррупционеров преобладают взяточники (55%), на втором месте — должностные лица, использующие свое служебное положение для получения незаконного дохода (более 22% случаев).
Среди экономических сфер, где чаще всего вскрываются факты коррупции, лидирует транспорт.
21:03 12/05/2018
Загрузка...