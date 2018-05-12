OFFICE LIFE подсчитал средний размер взятки в столичном регионе

Показатель выявляемости подскочил в разы — обнаружено 132 факта коррупции, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Впечатляет и размер установленного ущерба — 1,4 млн рублей, то есть в среднем около $10 тыс. в эквиваленте.





По данным статистики, среди коррупционеров преобладают взяточники (55%), на втором месте — должностные лица, использующие свое служебное положение для получения незаконного дохода (более 22% случаев).





Среди экономических сфер, где чаще всего вскрываются факты коррупции, лидирует транспорт.



