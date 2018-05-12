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OFFICE LIFE подсчитал средний размер взятки в столичном регионе

Прокуратура Минской области отчиталась по антикоррупционной деятельности в первом квартале текущего года.

Показатель выявляемости подскочил в разы — обнаружено 132 факта коррупции, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впечатляет и размер установленного ущерба — 1,4 млн рублей, то есть в среднем около $10 тыс. в эквиваленте.

По данным статистики, среди коррупционеров преобладают взяточники (55%), на втором месте — должностные лица, использующие свое служебное положение для получения незаконного дохода (более 22% случаев).

Среди экономических сфер, где чаще всего вскрываются факты коррупции, лидирует транспорт.


21:03 12/05/2018






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