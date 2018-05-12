Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Видеофакт: губернатор Витебской области показал лучший результат в Европе на турнире по жимовому двоеборью

Николай Шерстнев показал лучшее достижение в Европе – 172,5 килограмма. И выжал 100-килограммовую штангу 25 раз.

«Славянский кубок» собрал в Витебске около 150 спортсменов из Беларуси, России, Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир по жимовому двоеборью пользуется все большей популярностью. В этой спортивной дисциплине атлеты выполняют два упражнения со штангой лежа. Соревнования обслуживает высококвалифицированная бригада судей международной категории.

Вадим Ложечкин, судья турнира «Славянский кубок-2018»:
Уровень международных соревнований достойный. Не хуже, чем в Европе или мире на соответствующих соревнованиях. Организация хорошая, оборудование великолепное, профессиональный состав судейской бригады, ассистентов, ассистентов.

Алексей Гут, участник турнира «Славянский кубок-2018»:
Атмосфера спортивная здесь вдохновляет на то, чтобы продолжать спортом заниматься. Своих работников на предприятии подстегивать на это, детей своих.

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике:

Это вызов самому себе, эксперимент. Я не знаю, что от себя ожидать, но это второй старт, и я уже примерно знаю, что нужно исправить, какие ошибки.

 

«Славянский кубок» проходит уже во второй раз. И претендует на статус одного из самых престижных спортивных состязаний по пауэрлифтингу в Европе.

В первом из упражнений из трех попыток учитывается лучший результат. Во втором подходе атлет жмет штангу максимальное количество раз в своей категории. Здесь не обошлось без рекордов: губернатор Витебской области Николай Шерстнев показал лучшее достижение в Европе – 172,5 килограмма. И выжал 100-килограммовую штангу 25 раз.


20:52 12/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё