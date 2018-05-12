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Оргкомитет Премии имени Ежи Гедройца объявил состав жюри, которое будет работать в 2018 году

В него вошли председатель Союза белорусских писателей (СБП ) Борис Петрович, председатель Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай, а также поэт и переводчик Андрей Ходанович.


Таким образом, членами жюри Премии Гедройца 2018 стали: Валентин Окудович, Алла Брадихина, Анна Бутырчик, Петр Васюченко, Сергей Ковалев, Марина Козловская и Тихон Чернякевич.
"В этом году мы попытались сделать эксперимент и сформировать жюри преимущественно из критиков и литературоведов: предполагаем, что профессиональный подход к оценке номинантов позволит надеяться на большую объективность. Мы, конечно, не можем гарантировать, что это рецепт, который сработает, но мы пытаемся нащупать какие-то новые подходы", - отметила председатель Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.


Напомним, что прием заявок продлится до 31 мая. Претендовать на участие могут книги, написанные на белорусском языке, в жанрах художественной и документальной прозы, изданные в бумажном или электронном виде между 1 января и 31 декабря 2017 года.
Награждение победителя Премии Гедройца 2018 планируется в сентябре. 
Соорганизаторами премии являются Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей при поддержке Польского Института в Минске.


"Белорусский партизан"
19:31 12/05/2018






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